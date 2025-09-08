我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）匹茲堡海盜（Pittsburgh Pirates）23歲的火球新星史金恩茲（Paul Skenes），5日面對洛杉磯道奇強敵壓陣，展現強大壓制力，主投6局僅被敲出2支安打、無失分，成功封鎖道奇火力，並收下個人本季第10勝，防禦率進一步壓低至1.98，成為目前大聯盟唯一防禦率維持在1字頭的投手。本場比賽最受關注的焦點之一，是史金恩茲與日本球星大谷翔平的三次正面交鋒。結果史金恩茲成功壓制這位打擊3冠王，3個打席讓大谷吞下2次三振，僅選到一次保送上壘，徹底贏得這場「世代對決」。據轉播單位SportsNet Pittsburgh統計，這是大谷與史金恩茲的生涯第12次對決，大谷累計11打數僅敲出2支安打，打擊率僅1成82，包含1支全壘打、2分打點、1次保送與6次三振。轉播單位特別在比賽期間揭露了一張詳細的九宮格配球分析圖，顯示史金恩茲對大谷過往55球的投球分佈，包括24顆速球、10顆曲球、9顆指叉球、8顆變速球以及2顆Sweeper。從圖上清晰可見，速球幾乎都集中在好球帶上緣，而所有變化球則集中在低角度進攻。球評沃克（Bob Walk）分析指出：「關鍵就在於速球與變化球的層次分布。史金恩茲非常清楚自己要如何對付像大谷這樣的頂尖打者，他知道自己要怎麼投，並且有能力精準執行戰術。」第6局與大谷的第3次對決，再次完美體現史金恩茲的戰術思維。先用低角度變速球讓大谷揮空，再突然把球路拉高，用一顆時速158公里的外角高速球讓大谷遭到三振。沃克進一步稱讚史金恩茲的控球表現：「不只是球速，他的控球與投球意識才是與其他年輕投手最大的不同。他不僅知道該投哪裡，還真的能把球精準地送到那個位置。」史金恩茲本場共用90球完成6局封鎖，送出8次三振、僅1次保送，壓制強打道奇打線毫無懸念，投球好球率高達67.8%。賽後戰績為10勝9敗，成為海盜本季最可靠的先發支柱。隨著他持續在大聯盟舞台發光發熱，這位2023年選秀狀元投手正一步步走向未來王牌之路。