▲凱爾西（Travis Kelce）率酋長三奪超級盃，為NFL史上首位連續7季接球破千碼的邊鋒，累積破萬碼並創下多項季後賽紀錄，被譽為「NFL第一邊鋒」。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲（Taylor Swift）2024年從日本演唱會結束後，立即搭機趕回美國觀賞超級盃，現身拉斯維加斯替男友凱爾西（Travis Kelce）加油。（圖／美聯社／達志影像）

流行樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL（國家美式足球聯盟）的連結越來越緊密，而她是否會登上超級盃中場秀的舞台，更是全球球迷與歌迷關注的焦點。NFL主席古德爾（Roger Goodell）近日在接受《今日》（Today）節目專訪時，暗示泰勒絲很有機會成為2026年第60屆超級盃（Super Bowl LX）的中場表演嘉賓，他形容泰勒絲是個「特別的天才」，但同時也坦言，最終的決定權仍掌握在嘻哈天王傑斯（Jay-Z）手中。在訪談中，當主持人問及NFL是否正在與泰勒絲洽談中場秀時，古德爾並未正面回應，但當主持人繼續追問是否有「可能」時，他直接給出了肯定的答案：「是可能的。」古德爾毫不掩飾他對泰勒絲的讚賞，他強調：「我們一直都很希望泰勒能表演，她是非常特別的天才，我們隨時都歡迎她登上超級盃的舞台。」自從2019年起，由嘻哈天王傑斯（Jay-Z）與他所創辦的娛樂公司Roc Nation，便全面負責製作超級盃中場秀。古德爾在訪談中也將決定權交給傑斯，他幽默地表示，目前一切都在等傑斯做出最終決定，就像教宗選舉般，仍在等待「煙霧出現」的那一刻。這也代表了雖然NFL官方展現了高度意願，但最終能否成真，仍須等待傑斯拍板定案。泰勒絲自從2023年與堪薩斯酋長隊球星近端鋒崔凱爾西（Travis Kelce）交往後，她與NFL的關係變得更加緊密，成為美國體壇與娛樂圈最受矚目的跨界情侶。兩人已於今年8月宣布訂婚，而凱爾西所屬的酋長隊近3年都打進了超級盃，泰勒絲也曾親臨現場見證其中兩次。儘管上一次酋長隊以40：22敗給費城老鷹隊收場，但泰勒絲的出現，已為超級盃帶來前所未有的討論熱度。第60屆超級盃將於2026年2月8日，在加州聖塔克拉拉的利維斯體育場（Levi's Stadium）舉行。屆時，是否真的會由泰勒絲登上這個全球矚目的中場舞台，將會是外界最期待的焦點之一，也勢必會將超級盃的收視率推向另一個高峰。