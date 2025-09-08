我是廣告 請繼續往下閱讀

▲華沙週日將降臨大巨蛋，參加樂天主題日「SINGDOME音樂電台」。（圖／Rakuten Monkeys臉書）

▲權喜原11日將在天母棒球場應援味全龍。（圖／權喜原IG＠hee._.tty）

▲今年才來台發展的安惠志，13日將在新莊棒球場應援。（圖／統一獅提供）

▲擔任推進隊長的籃籃12日也將現身大巨蛋。（圖／Rakuten Monkeys臉書）

準備好要進球場了嗎？本週（9/8-9/14）職棒賽事出爐，《NOWNEWS今日新聞》整理啦啦隊女孩的應援班表帶您一次看。這個週末，樂天桃猿將在大巨蛋舉辦「SINGDOME音樂電台」主題日，嘉賓名單陸續曝光，目前已知有歌手李玖哲、柯有倫，還有日本男星中島健人、韓國偶像ZICO、MAMAMOO成員華沙等，樂天韓籍三本柱廉世彬、禹洙漢、河智媛也將一起現身應援，準備嗨爆大巨蛋。※本週中職啦啦隊班表如下➤ 中信兄弟VS台鋼雄鷹 18:35（澄清湖棒球場）🦅WING STARS：朴旻曙Mingo、螢螢、林浠、恬魚、昆昆、李樂、JC、妡蔆妡0、艾琳、瑈瑈、毛毛、玖玖、米亞、陳怡婷ET、芋頭、Nina➤ 樂天桃猿VS統一獅 18:35（嘉義市棒球場）🦁Uni-Girls：妮妮、Yuki幼齒、冞冞Mina、芮絲、賴賴、曼萍、Maggie小美、斐棋、一七、包子、Chihiro千紘、Nozomi 希美➤ 中信兄弟VS台鋼雄鷹 18:35（澄清湖棒球場）🦅WING STARS：朴旻曙Mingo、螢螢、圈圈、李樂、一粒、瑈瑈、筱雯、毛毛、芃芃、米亞、米妮、千千、陳怡婷ET、會晴、芋頭、Nina➤ 樂天桃猿VS統一獅 18:35（嘉義市棒球場）🦁Uni-Girls：妮妮、Yuki幼齒、冞冞Mina、芮絲、賴賴、曼萍、Maggie小美、斐棋、一七、包子、Chihiro千紘、Nozomi 希美➤ 富邦悍將VS味全龍 18:35（天母棒球場）🐲Dragon Beauties：小映、霖霖、Yuri、心璇、星岑、賴可、馬妹、芮妮、寧寧、璦昀、沛沛、練習生貝拉、練習生瑄瑄、權喜原➤ 富邦悍將VS味全龍 18:35（天母棒球場）🐲Dragon Beauties：Yuri、心璇、宜芳口水、馬妹、張晴、蘿拉、小蛙、寧寧、璦昀、沛沛、靜靜、練習生姵宸、練習生瑄瑄、權喜原➤ 富邦悍將VS台鋼雄鷹 18:35（澄清湖棒球場）🦅WING STARS：朴旻曙Mingo、林浠、恬魚、昆昆、JC、黃澄澄、妡蔆妡0、艾琳、瑈瑈、筱雯、玖玖、米妮、尼莫、千千、陳怡婷ET、會晴、芋頭、Nina➤ 味全龍VS統一獅 18:35（新莊棒球場）🦁Uni-Girls：妮妮、Yuki 幼齒、Yovia、冞冞 Mina、芮絲、少少、Joy、柔一、Chihiro 千紘、Nozomi 希美、趙娟週、侯芳➤ 中信兄弟VS樂天桃猿 18:35（台北大巨蛋）🦍Rakuten Girls：曲曲、琳妲、岱縈、若潼、筠熹、熊霓、林穎樂、宋宋、嘎琳GaLin、貝佳頤、李昀Nikki、丘薆、蜜卡登Mika、崔荷潾、笑笑、禹洙漢、河智媛➤ 富邦悍將VS台鋼雄鷹 16:05（澄清湖棒球場）🦅WING STARS：朴旻曙Mingo、螢螢、林浠、圈圈、恬魚、昆昆、李樂、JC、黃澄澄、艾琳、一粒、毛毛、芃芃、玖玖、米亞、米妮、尼莫、千千➤ 味全龍VS統一獅 16:05（新莊棒球場）🦁Uni-Girls：妮妮、Yuki幼齒、Yovia、冞冞Mina、詩詩、芮絲、少少、賴賴、曼萍、瑟七、Joy、Maggie小美、斐棋、柔一、一七、包子、Chihiro 千紘、Nozomi 希美、趙娟週、侯芳、文慧真、安惠志➤ 中信兄弟VS樂天桃猿 17:05（台北大巨蛋）🦍Rakuten Girls：曲曲、琳妲、岱縈、卉妮、孟潔、若潼、筠熹、小紫、熊霓、林穎樂、宋宋、貝佳頤、李昀Nikki、禹菡、芷軒、沈珈妤、蜜卡登Mika、崔荷潾、高橋佳帆、廉世彬、禹洙漢、河智媛➤ 中信兄弟VS樂天桃猿 14:05（台北大巨蛋）🦍Rakuten Girls：曲曲、琳妲、岱縈、卉妮、若潼、筠熹、陳伊、小紫、林穎樂、宋宋、芷軒、溫妮、Kira、高橋佳帆、廉世彬、禹洙漢、河智媛➤ 富邦悍將VS台鋼雄鷹 16:05（澄清湖棒球場）🦅WING STARS：朴旻曙Mingo、林浠、圈圈、恬魚、昆昆、李樂、JC、黃澄澄、妡蔆妡0、艾琳、一粒、瑈瑈、筱雯、芃芃、玖玖、米妮、尼莫、會晴➤ 味全龍VS統一獅 16:05（新莊棒球場）🦁Uni-Girls：妮妮、Yuki幼齒、Yovia、冞冞Mina、詩詩、芮絲、少少、賴賴、曼萍、瑟七、Joy、Maggie小美、斐棋、柔一、一七、包子、Chihiro 千紘、Nozomi 希美、趙娟週、侯芳、文慧真、安惠志樂天桃猿將於9月12日至9月14日在大巨蛋舉辦「SINGDOME音樂電台」主題日，日前球團陸續公布表演嘉賓，卡司陣容堅強，風格橫跨嘻哈、搖滾、流行、抒情等多元曲風，讓球迷一次聽個夠。目前已知演出藝人包含李玖哲、Marz23、高爾宣OSN、椅子樂團，還有日本人氣偶像中島健人，以及酷帥韓星ZICO、和饒舌女神MAMAMOO的成員華莎（HWASA）。啦啦隊部分最大看點肯定是樂天三本柱廉世彬、禹洙漢、河智媛的合體，另外，大學姐籃籃12日也將以推進隊長的身分亮相，在6、7、8局時帶領大家應援，幫球團加油打氣，Rakuten Girls將會帶來怎樣精彩表演，觀眾都很期待。