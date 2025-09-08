塔巴颱風預計今（8）日會登陸中國廣東，雖然對台無直接影響，但間接將南方水氣往北方帶，中央氣象署提醒，台灣今明兩天（9/8至9/9）午後雷陣雨依舊相當明顯，週三、週四（9/10至9/11)之後降雨範圍和雨勢會有漸漸縮減的趨勢。
今天的天氣：南方雲系北移 全台午後防大雨
9月8日今天的天氣，氣象署指出，受南方雲系北移影響，南部、花東不定時有零星短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地要留意局部大雨及強降雨所伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣；氣溫方面，各地高溫普遍為32至35度，大台北、中南部有36度以上高溫，沒下雨時感受較悶熱。
今天空氣品質
良好：竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
普通：北部、高屏
環境部提及，今天南方雲系北移，環境風場為偏南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。
明天的天氣：水氣稍微減少 山區午後仍有大雨
9月9日明天的天氣，氣象署說明，太平洋高壓逐漸增強，水氣漸減少，各地為多雲到晴的天氣，僅台東地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後西半部、山區仍有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生的機率。
一週天氣：雨勢逐漸趨緩 還有熱帶擾動生成
氣象署提及，週四至下週日（9/11至9/14）台灣天氣更加穩定，各地多雲到晴，西半部、其他山區有一些午後雷陣雨；未來一週，南海至菲律賓東方海面依舊處於大低壓帶，所以還是有「熱帶擾動」生成機率，預期台灣下半週會受太平洋高壓勢力影響，熱帶擾動對台灣影響機會也偏低。
資料來源：中央氣象署
