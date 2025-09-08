血月月全食懶人包！「血月」月全食是難得一見的天文現象，昨（7）日深夜至今（8）日清晨，全台灣民眾都能目睹血月奇景，全程長達5小時30分，是未來15年內台灣可見紅月最長的一次。《NOWNEWS》將統整本次月全食發生時間、完整時序、觀賞攻略、血月禁忌、直播平台，帶領您一文快速了解。
📍血月、月全食是什麼
月全食發生於當月球在公轉軌道上運行時，完全進入地球的影子（本影）區內時，太陽光因無法直接照射到月球表面，仍有部分光線會經過地球大氣層折射後抵達月球，此時太陽、地球和月球在空間中幾乎排列成一直線。
血月正是月全食的現象之一，當陽光照射大氣層中的懸浮微粒時，會產生散射現象，波長較短的藍色光會散射，僅僅剩下波長較長的部分紅光通過折射效應，照耀在地球陰影裡的月面上，所以這時看月球會呈現暗紅色模樣，該現象因此被稱作是「血月」（blood moon）。
📍2025血月月全食發生時間
本次月全食發生時間總計長達5小時30分，是未來15年內台灣可見紅月最長的一次。從9月7日23時27分起，台灣各地都可見證月食過程，這段時間月球將會經歷7大階段，一直到清晨4時57分才結束月食現象。但台北市立天文館提到，台灣在未來10年內，還能見到月全食7次，但這之間只有3次可以全程觀賞，看到「血月」的機會有7次，而台灣下次可見月全食為2026年3月3日。
📍月全食完整時間
1️⃣ 9/7 23:27 半影食始
月球開始進入地球半影區，月面稍微陰暗
2️⃣ 9/8 00:27 初虧
月偏食開始，月面開始出現缺角，並逐漸增大
3️⃣ 01:30 食既、出現紅月
月球全部進入地球本影，即進入全食階段，可見暗紅月面
4️⃣ 02:12 食甚
月球最深入地球陰影之時
5️⃣ 02:53 生光、紅月漸退
月球開始離開地球本影
6️⃣ 03:57 復圓
偏食結束，月面回復完整圓形
7️⃣ 04:57 半影食終
月食現象結束
📍月全食觀賞最佳地點
月食現象不同於日全食僅能在地球上特定地區觀察到，只要天空能見度沒有障礙，發生時位在地球夜半面的人們是都可以看得見的。中央氣象署提到，本次月全食期間因南方雲系北移，南部、花東地區及澎湖、金門雲量多、不定時有短暫陣雨。中部以北、宜蘭地區及馬祖雲量稍多，越往北邊走、賞月條件相對較佳。
🌕觀月條件相對稍佳：新竹以北、宜蘭(越晚越佳）、馬祖
🌕雲量偏多碰運氣：苗栗、中部
🌕雲雨縫中找希望：南部、花東、澎湖、金門
📍月全食觀賞秘訣
中央氣象署表示，午夜月食開始時，月亮大約在南方天空，隨時間越晚會往西南方移動，建議民眾可以選擇「南方至西南方」較無遮蔽和光害的地點觀測。
台北天文館期刊提到，觀察月全食不需要任何特殊設備，只要遠離強光，置身在昏暗的環境中，用肉眼即可欣賞即可。但若利用雙筒望遠鏡與天文望遠鏡觀察，可以看見更多細節與增強對光影變化的感受。
📍血月傳統禁忌
命理專家楊登嵙說明，一般民俗認為「月食」發生時，會產生陰陽磁場的混亂駁雜，將產生大災難，不可直接暴露在其中，否則會招來厄運。對於這種「天象之變」，古人亦視之為一種人世災禍的預兆。
楊登嵙建議，其實「月食」發生時間只有1小時半，建議盡量待在屋內，若不得已在戶外，最好能到車內、樹下或騎樓下有遮蔽的地方，不要直接暴露在戶外。
📍「血月」月全食直播平台
本次月全食過程各大平台都會進行直播，包括中央氣象署、台北市立天文科學教育館等，民眾若不便外出都能透過線上平台觀測，讓全台民眾都能在同一時間一起觀測這難得一見的天文現象。
🟡中央氣象署
直播時間：9月7日23時20分至9月8日5時
🟡台北市立天文科學教育館
直播時間：2025年9月8日0時至4時
🟡台南市南瀛科學教育館
直播時間：9月8日0時起
解說時段：9月8日1時至3時
資料來源：中央氣象署、台北天文館〈9/8月全食—如何觀察月全食天象〉、台南市南瀛科學教育館
