血月、月全食是什麼

▲月全食發生於當月球在公轉軌道上運行時，完全進入地球的影子（本影）區內時，太陽光因無法直接照射到月球表面，仍有部分光線會經過地球大氣層折射後抵達月球，血月正是月全食的現象之一。（圖／台北市立天文科學教育館）

2025血月月全食發生時間

▲2025年9月8日，將迎接今年第2次「月全食（血月）」，台灣相隔7年後，終於可以全程觀賞月全食的開始和結束。（圖／台北市立天文館tam.gov.taipei/Default.aspx）

月全食完整時間

1️⃣ 9/7 23:27 半影食始

2️⃣ 9/8 00:27 初虧

3️⃣ 01:30 食既、出現紅月

4️⃣ 02:12 食甚

5️⃣ 02:53 生光、紅月漸退

6️⃣ 03:57 復圓

7️⃣ 04:57 半影食終

▲血月月全食完整時序一圖看懂。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

月全食觀賞最佳地點

🌕觀月條件相對稍佳：新竹以北、宜蘭(越晚越佳）、馬祖

🌕雲量偏多碰運氣：苗栗、中部

🌕雲雨縫中找希望：南部、花東、澎湖、金門

▲月食現象不同於日全食僅能在地球上特定地區觀察到，只要天空能見度沒有障礙，發生時位在地球夜半面的人們是都可以看得見的。（圖／取自unsplash）

月全食觀賞秘訣

月亮大約在南方天空，隨時間越晚會往西南方移動，建議民眾可以選擇「南方至西南方」較無遮蔽和光害的地點觀測。

▲本次月全食期間因南方雲系北移，南部、花東地區及澎湖、金門雲量多、不定時有短暫陣雨。中部以北、宜蘭地區及馬祖雲量稍多，越往北邊走、賞月條件相對較佳。（圖／台北市立天文科學教育館）

📍血月傳統禁忌

▲命理專家楊登嵙說明，一般民俗認為「月食」發生時，會產生陰陽磁場的混亂駁雜，將產生大災難，不可直接暴露在其中。（圖／美聯社／達志影像）

📍「血月」月全食直播平台

🟡中央氣象署

🟡台北市立天文科學教育館

🟡台南市南瀛科學教育館

