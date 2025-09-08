我是廣告 請繼續往下閱讀

越南旅客來台人數持續攀升，成為台灣觀光業的新金礦！交通部觀光署最新統計顯示，2025年前5個月越南來台旅客已經衝破18萬人次大關，相較去年同期大幅成長17.6%，讓越南一舉躍升為東南亞第二大來台旅遊市場。看準這股熱潮，桃園市觀光旅遊局積極出擊，配合觀光署委託台灣觀光協會的推廣計畫，分別在9月3日前進峴港、9月8日深入胡志明市舉辦台灣觀光推廣活動。同時也在9月4日至6日參與ITE胡志明市國際旅展，以桃園獨有的「觀光工廠」為主打特色，結合自然風光、人文底蘊、道地美食與互動體驗，全面展現桃園的觀光魅力。這次台灣館以「Taiwan-Waves of Wonder」為主題參展，成功吸引大批越南旅客熱情圍觀，展現出極高的市場關注度和發展潛力。ITE胡志明市國際旅展來頭不小，曾在2024年榮獲「世界會展獎」，被評選為亞洲最佳交易展，每年都吸引眾多國際觀光業者共襄盛舉，商機龐大、宣傳效益顯著。桃園此次主推「觀光工廠王國」的獨特賣點，涵蓋糕餅、巧克力、自行車、茶藝文化、樂器製作、機能紡織、中草藥以及保養品等豐富多元的體驗項目。同時強調桃園緊鄰桃園國際機場的絕佳地理優勢，讓旅行社在規劃行程時更加便利順暢。現場最受歡迎的莫過於北橫風景明信片，由於越南民眾對自然美景情有獨鍾，這些明信片瞬間被索取一空。觀旅局也大力推廣石門活魚、新屋鵝肉、龍岡滇緬料理等桃園在地美食，搭配拉拉山神木群、石門水庫、大溪老街等經典景點，再加上龍岡米干節、桃園燈會、桃園萬聖城等特色節慶活動，充分展現桃園身為「節慶之都」的獨特魅力。觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅透露，2024年越南企業來台進行獎勵旅遊的人數成長相當顯著，在觀宏專案簽證中，獎勵旅遊的比例高達28%，較2023年增加約兩成，顯示越南商務旅遊市場的強勁需求。桃園觀旅局強調，越南已經成為來台旅遊市場的重要支柱，未來將持續深化與越南業界的合作關係，針對越南旅客的喜好量身打造特色行程，涵蓋節慶文化體驗、道地美食品嚐與觀光工廠深度探索等面向，進一步提升桃園在東南亞觀光版圖中的知名度，吸引更多越南遊客親自體驗桃園風情，進而愛上台灣這塊美麗寶島。