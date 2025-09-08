我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥拉倫在義大利站爆發進站爭議，諾里斯因換胎失誤遭皮亞斯特里超越，最終在隊內指令下換回位置，兩人分居第二與第三。（圖／路透／達志影像）

2025年F1一級方程式義大利大獎賽（Italian GP）於蒙札賽道（Monza）登場，紅牛車隊維斯塔潘（Max Verstappen）從桿位出發，最終以絕對優勢奪下個人本季第三座分站冠軍。儘管開局一度面臨「麥拉倫雙雄」的挑戰，但維斯塔潘成功化解危機，而諾里斯（Lando Norris）與皮亞斯特里（Oscar Piastri）則分居二、三名，法拉利在主場無緣登上頒獎台，令「躍馬」車迷略感失望。比賽一開始就充滿驚險。維斯塔潘與諾里斯在起跑直線幾乎並行，甚至一度把對手擠到草地，並於第一彎切過減速彎守住領先位置。為避免遭到裁罰，維斯塔潘在第二圈主動讓出第一名，隨後再度展現速度優勢，在第四圈重新超車，成功奪回領先並逐步拉開差距。雖然維斯塔潘的領先態勢相對穩定，但麥拉倫車隊在進站階段卻出現戲劇性場面。諾里斯因一次換胎失誤被隊友皮亞斯特里超越，麥拉倫隨即下達隊內指令，要求皮亞斯特里歸還位置。雖然皮亞斯特里起初對此有疑慮，但最終仍照隊令執行，讓諾里斯重回第二，皮亞斯特里則收下第三。維斯塔潘在賽後表示：「第一圈確實有點驚險，但之後我們就飛起來了。我們控制比賽節奏非常好，進站時機正確，最後的硬胎讓我能更大膽推進。整個週末團隊執行完美，很享受能在蒙札奪冠。」勒克萊爾最終排名第4，未能如「躍馬車迷」期待般登上頒獎台。梅賽德斯（Mercedes-AMG F1）羅素（George Russell）與法拉利車隊漢米爾頓（Lewis Hamilton）分別拿下第5與第6。中段車隊方面，威廉斯（Williams Racing）的艾爾邦（Alex Albon）收穫第7，薩伯車隊（Kick Sauber）新秀博托萊托（Gabriel Bortoleto）第8，梅賽德斯（Mercedes-AMG F1）小將安東內利（Kimi Antonelli）第9，哈加爾（Isack Hadjar）第十。其他如塞恩斯（Carlos Sainz）、貝爾曼（Ollie Bearman）、角田裕毅（Yuki Tsunoda）與羅森（Liam Lawson）則無緣積分。阿斯頓馬丁（Aston Martin F1）則運氣欠佳，史托爾（Lance Stroll）後段失速，阿隆索（Fernando Alonso）則因懸吊故障退賽。尼科·霍肯伯格（Nico Hulkenberg）更是因液壓問題開賽前就退賽。F1將於9月19日至21日移師亞塞拜然，進行巴庫大獎賽（Azerbaijan GP），屆時紅牛能否持續稱霸，將成為關注焦點。