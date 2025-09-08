我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2025高雄馬尼拉國際觀光推介會」活動現場反應熱烈。（圖／高雄市觀光局提供）

繼4月成功進軍日本大阪市場後，高雄市政府觀光局再次出擊國際！這次瞄準東南亞入境台灣旅客最大來源地菲律賓，日前在馬尼拉隆重舉辦「2025高雄馬尼拉國際觀光推介會」，成功吸引駐菲經文辦、觀光署、各大航空公司、旅行社等超過150位業界人士熱情參與。面對菲律賓旅遊市場的龐大商機，現場業者反應相當熱烈，齊聲高喊「Tara Na！Kaohsiung（一起去高雄吧）」！觀光局長高閔琳在推介會上以流利英語進行簡報，搭配精彩的觀光宣傳影片，全面展現高雄的國際化魅力。她特別強調，高雄與菲律賓在地理位置上最為接近，兩地同屬南島民族血統，高雄擁有16個原住民族群，與菲律賓在語言文化上有許多共通點，彷彿兄弟姊妹般的深厚情誼。駐菲律賓台北經濟文化辦事處李廷盛公使對台菲免簽政策的成效給予高度肯定，並期盼未來能增加更多直飛航班，特別是開通宿霧到高雄的新航線。菲律賓台商總會會長林登峰也在會中呼籲，憑藉自己在高雄的美好生活體驗，鼓勵更多馬尼拉年輕人前往高雄旅遊或留學。推介會現場精心安排多元化的「高雄味」體驗活動，日本金牌伴手禮品牌「蘿芙甜點」主廚林書璋現場製作精緻甜品；國際冠軍調酒師許博勝運用高雄琴酒特製「港都琴人」特色調酒；知名壁畫藝術家紀人豪、陳玟晴則帶來現代藝術互動創作，象徵台菲兩國的深厚友誼。高雄國際觀光推廣團隊包含紅頂穀創、六龜山茶故事館、WOW的店、志斌食品等在地知名品牌，在B2B商務洽談與午宴活動中充分展現高雄多元的在地風味，獲得菲律賓業者的熱烈讚賞。活動也特別邀請菲律賓知名旅遊部落客「The Poor Traveler」等意見領袖到場親身體驗，並透過擁有百萬粉絲的網紅「Laureen Uy」拍攝影片向現場觀眾問候推薦，大幅提升宣傳效益。高雄市觀光局表示，希望透過台菲免簽優惠、便利的直航服務以及豐富的觀光資源，吸引更多菲律賓旅客將高雄列為來台旅遊的首選目的地。未來將持續深耕菲律賓市場，努力打造「說走就走」的輕鬆旅遊形象，讓菲律賓朋友更容易親近台灣、愛上高雄。