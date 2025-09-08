我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓國防部長鐵歐多洛今（8）日前往首爾參加年度安全對話會議，與各國國防官員共商區域安全大計，積極推動與安全夥伴的防務合作，致力維護印度太平洋地區的和平穩定。菲律賓國防部昨天宣布，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）8日至9日期間參與2025年首爾安全對話（SDD），同時出席聯合國軍司令部成立75週年紀念活動等重要場合。鐵歐多洛預定在開幕式發表專題演講，主題聚焦「緩解地緣政治競爭，重建戰略平衡」，會議期間也將與多國國防官員進行雙邊會談，深化防務交流合作。菲律賓國防部指出，鐵歐多洛此次出訪的主要目標，是加強菲律賓與各國的防務夥伴關係，維護印太區域安全穩定，同時展現菲律賓堅持維護以法治為基礎的國際秩序決心。今年的首爾安全對話由韓國國防部主辦，以「突破地緣政治挑戰：攜手實現和平」為大會主題，預計有來自68個國家和地區以及國際組織的超過1000名代表與會，共同檢視當前地緣政治競爭與安全情勢。值得注意的是，菲律賓與韓國擁有深厚的歷史情誼。1950年代韓戰期間，菲律賓曾派遣部隊支援南韓，兩國軍隊並肩作戰。鐵歐多洛昨天在馬尼拉出席韓戰菲律賓老兵紀念活動時表示，當年菲韓兩國士兵共同守護的自由理念，如今正面臨「非民主勢力」的嚴重威脅。鐵歐多洛在致詞中提醒與會者，菲律賓與盟友必須保持高度警覺，因為某些競爭勢力正企圖推翻自由體制、建立新的世界秩序。他呼籲包括韓國在內的盟友國家，應該團結一致共同捍衛民主價值。他強調，菲律賓與南韓都不希望與任何國家發生武力衝突，但「我們也絕不會屈服妥協」。雖然鐵歐多洛並未明確點名特定國家，但他在3日曾批評中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁和北韓領導人金正恩共同出席北京閱兵典禮，認為這種行為具有恫嚇意味，特別是對小國而言更是如此。對此，中國駐菲律賓大使館回應稱，鐵歐多洛並非第一次發表反中言論，強調中菲兩國都是戰後國際秩序的參與者、建設者和受益者，希望菲律賓國防部長能夠擺脫冷戰思維，避免成為中菲關係「信任危機的製造者」。