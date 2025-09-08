我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼原訂去年8月17日國慶日正式遷都至努山塔拉，如今一年多過去了，新建的總統府和嶄新道路大多依然空蕩蕩，專家警告這座進度嚴重落後的新首都可能變成燒錢的蚊子工程。印尼現任首都雅加達長期飽受人口過度擁擠和地層快速下陷等嚴重問題困擾，但新首都努山塔拉（Nusantara）目前的慘淡現況，讓外界不禁質疑這座城市是否真能兌現當初的宏大承諾。目前只有大約1000多名首都管理局員工實際居住在努山塔拉，加上幾百名來自各部會、服務機構及醫療單位的工作人員，整個新都顯得相當冷清。這項新都計畫原本是前總統佐科威（Joko Widodo）的重要政績，但現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）在首次國情咨文中僅僅提及新首都一次，還大幅削減計畫預算。一名參與新都建設的政府官員匿名向媒體透露：「普拉伯沃認為這不算是他的政績，也不是他的施政重點，他有更多自己想要推動的計畫。」努山塔拉首都管理局局長巴蘇基（Basuki Hadimuljono）則表示，總統府及核心部會所在的行政區域完工進度「已經達到97%至98%」。他同時表示，普拉伯沃希望能在2028年正式搬進努山塔拉辦公。不過，公共政策顧問公司Global Counsel資深合夥人德迪（Dedi Dinarto）認為，普拉伯沃顯然更重視社會福利政策，如果遷都計畫無法獲得強力推動，努山塔拉很可能淪為「白象工程」（指耗資龐大卻無實際效用的蚊子工程）。這項遷都計畫原本被視為解決雅加達各種都市問題的重要解方，但在政治優先順序改變和預算縮減的雙重打擊下，努山塔拉的未來發展充滿變數。對於印尼這個東南亞最大經濟體而言，如何平衡新都建設與其他民生需求，將是新政府面臨的重大挑戰。