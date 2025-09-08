我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣拔河代表隊在2025年世界室外拔河錦標賽（World Outdoor Tug of War Championships）大放異彩，於最後一天的賽程中一口氣奪下3面金牌，展現世界級實力。其中，女子540公斤量級隊伍在決賽輕鬆擊敗瑞典，再度締造4連霸紀錄，讓「台灣之光」在國際舞台持續閃耀。本屆世錦賽於9月4日至7日在英國諾丁漢舉行，前兩天為公開賽（俱樂部組），台灣隊率先摘下5座冠軍，展現深厚的團隊實力。進入9月6日與7日的正式錦標賽後，競爭更加激烈，但台灣代表隊依舊表現亮眼。最後一天賽事，台灣隊參與4個量級的對決，最終在女子540公斤級完成驚人的4連霸，青年女子500公斤級與青少年混合520公斤級同樣奪金，僅有青年男子600公斤級止步第五。總計兩天的錦標賽，台灣代表隊共帶回5金2銀，成績耀眼，成為大會焦點。依據國光獎章規定，世界拔河錦標賽奪金的選手可獲頒60萬元國光獎金，這不僅是對選手辛勤付出的肯定，也再次突顯台灣在拔河項目的世界地位。