MLB快訊／大谷翔平首打席全壘打砲轟菅野智之！還創下一堆神紀錄

大谷翔平（Shohei Ohtani）擔任開路，開賽就建功，敲出首打席全壘打，率隊取得1：0領先。這支全壘打是他本季第47轟，更一舉寫下多項歷史紀錄。

▲巴爾地摩金鶯日本強投菅野智之遭到大谷翔平砲轟。（圖／路透／達志影像）

大谷加入道奇僅第二年，已累積101轟，僅次於1920-21年的貝比魯斯（Babe Ruth，113轟）與2001-02年的羅德里奎茲（Alex Rodriguez，109轟），成為大聯盟史上頭三位在轉隊前兩季就達成百轟的球員之一。

MLB

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）繼續作客巴爾的摩，最終大谷翔平本場5打席都成功上壘，包括雙響砲，並率領道奇隊以5：2力克金鶯隊，終結連敗低潮。首局面對金鶯隊（Baltimore Orioles）先發菅野智之（Tomoyuki Sugano），大谷將一顆快速球掃向中外野，全壘打飛行411英呎（約125公尺），為道奇先馳得點。這是他本季第12支首打席全壘打，與2023年的貝茲（Mookie Betts）、2022年的阿圖維（Jose Altuve）、2019年的史普林格（George Springer）等人並列，距離2024年史瓦伯（Kyle Schwarber）的單季15轟紀錄僅差3支。這是大谷本季第47轟，追平2019年貝林傑（Cody Bellinger）的紀錄，也僅次於他在2024年寫下的單季54轟，以及2001年葛林（Shawn Green，49轟）、2004年貝特瑞（Adrian Beltre，48轟）。更令人矚目的是，