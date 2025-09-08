我是廣告 請繼續往下閱讀





美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊的日籍二刀流球星大谷翔平，今（8）日客場對戰巴爾的摩金鶯隊火力全開。大谷翔平全場5打席都成功上壘，其中更包括面對前日本職棒（NPB）老對手菅野智之（Tomoyuki Sugano）轟出雙響砲，本季累計達到48轟，大谷用驚人的長打威力為前一場遭逆轉的道奇隊注入一劑強心針，最終道奇隊以5：2力克金鶯隊。這是大谷翔平與菅野智之自2015年在札幌巨蛋對決後，睽違10年的再次交鋒。大谷翔平在首局首打席，就鎖定菅野智之一顆時速151.9公里的伸卡球，擊出中外野411英尺的陽春砲，迎來本季第12支首局首打席全壘打，追平貝茲（Mookie Betts）在2023年創下的隊史紀錄，為道奇隊先馳得點。三局上，大谷翔平再次將球送向中外野，轟出雙響砲，也是本季第48轟。大谷生涯對菅野智之打擊成績為4打數4安打、2轟、1保送，全面壓制。菅野智之本季在金鶯隊繳出10勝7敗、防禦率4.41，成為日本人史上第10位菜鳥投手達成雙位數勝投的球員。然而，此役他在四局前就被大谷轟出兩轟，還挨了貝茲一發全壘打，並在四局被擊中右腳提前退場。在轟出兩發全壘打後，大谷翔平在第三到第五打席都獲得四壞保送，寫下單場五打席全上壘的紀錄。九局，他靠保送上壘後，隨即由貝茲補上長打擴大比分，為道奇隊鎖定勝利。除了大谷翔平之外，貝茲（Mookie Betts）也貢獻一發陽春砲與關鍵安打。最終，在兩人的帶領下，道奇隊3分之差力克金鶯隊。