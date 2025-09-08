我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本B聯盟已經成為亞洲最具商業價值的聯盟之一。（圖／資料照，T1聯盟提供）

▲PLG與TPBL職籃合作破局！還是以7隊規模展開第二季。（圖／NOWNEWS製圖）

島田慎二如果在台灣職籃，恐怕早已滾蛋，把所有球團老闆晾在一旁，自以為是，功高震主，這在政治掛帥+高來高去+台灣職籃這個「老闆聯盟」，幾乎不可接受更不可能生存。

▲台灣職籃兩個聯盟11支球隊看起來欣欣向榮，大多數球團老闆都很愛籃球，勇於投資，不計盈虧。（圖／資料照，TPBL提供）

台灣職籃需要一個像島田慎二這樣有遠見和執行力獨裁者+領導人，不是隨便找個助理或特助去代理談合作合併，這很悲哀，更叫人失望。

日本職籃(B.League，簡稱B聯盟)主席島田慎二2020年上任迄今滿五年，任內推出兩個極具震撼性革新，把日本職籃一步步推上另一層次。第一、每支球隊都要擁有一座容量至少5000人球館，跟地方政府合作，合格球館+主場營銷+商業機制永遠是職業籃球最重要基石和最接地氣能量。第二、2024年島田慎二確定B聯盟改革計畫，2026-27年球季開始不再以戰績做為升降級考核，每支球隊都需要完成至少5000人主場（必須設有貴賓席+包廂），場均4000名觀眾以上，總體營銷收入達標，才能待在「B超級聯盟」。B聯盟B1、B2、B3三級一共54支球隊，島田慎二以聯盟總體營銷、目標、定位為重，2026年起採取商業+市場+機制+營收做為總體考評，取消已經實施九年戰績球隊升降級制。島田慎二經營理念和機制規範高度商業化，重視市場+效率+競爭+未來性，目標明確快狠準，但決策近乎獨裁。從聯盟總體發展和效率、目標設定、執行力去看，日本職籃正在突破過去九年老派結構機制，市場在擴大，商業模式在深耕，影響力已經成為亞洲第一職籃市場。有超過半數職業球團和企業恐怕很難跟上島田慎二想法和進度，甚至未來幾年會有更多職業球團+企業被市場淘汰。這就是職業籃球需要走上的道路與現實，市場決定一切，品牌決定大小，商業和營收、做大市場才是職業運動最終王道。島田慎二正在扮演日本職籃「革新升級」關鍵領袖，把日本職籃推上亞籃第一，成為僅次於NBA影響力最大職業籃球聯盟。一個球員經紀人告訴我，「台灣職籃並不健康，台灣職棒相對健康許多，產業和市場都更大，職棒球員和球團、產業文化都更專業，職籃幾乎球團老闆、可以做主總管都跨界決策，球員也莫可奈何，台灣兩大職業運動落差還是很明顯。」一個聯盟裁判跟我聊到，「球團和球員都不喜歡的裁判就吹不下去，那跟你哨音好與不好無關，尺度夠不夠水準無關，台灣職籃就是人治和老闆聯盟，只要老闆看不下去，不喜歡，你就得回家吃自己。」一個聯盟內部人士說出感慨，但每個老闆都喜歡或想要自己做主，那就麻煩了，兩個聯盟11個老闆各有自己喜好人脈利益，看起來好像未來無限，實際上根本難以合作，無法齊一心力合體。」台灣職籃球團老闆大多不在乎營虧，更多是當做在做公益和回饋社會，培養更多精英籃球人才，一年燒一億多，虧損8000萬到一億都有，這對絕大多數職籃球團企業來說都不是什麼太大負擔。去年和今年夏天兩個聯盟兩度談合作，其實不為盈虧，因為兩聯盟即使合作或合併，該燒的錢不會少，甚至還會燒更凶，台灣職籃市場就這麼大，即使兩聯盟合作也很難破圈，合與不合11支職業球團老闆也沒有真正坐下來一起談過，大家都高來高去，神龍見首不見尾，那能成事。