美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舊金山巨人隊旅美投手鄧愷威（Kai-Wei Teng）今（8）日先發對戰聖路易紅雀隊，前四局投得虎虎生風，不僅狂飆8次三振，也讓對手難以攻破。但五局下，他的控球卻突然大走鐘，連續投出3次保送，讓紅雀隊單局攻下4分，最終巨人以3：4不敵紅雀，鄧愷威吞下本季第4敗。此戰是鄧愷威在拿下大聯盟生涯首場先發勝後，再度先發登板。第一局鄧愷威連續三振赫雷拉（Ivan Herrera）與戈爾曼（Nolan Gorman），投出「三上三下」。二局下，鄧愷威被溫恩（Masyn Winn）敲出安打上壘，但他馬上讓薩格西（Thomas Saggese）打出雙殺打，隨後再用橫掃球三振帕赫斯（Andy Pages）。三局下，鄧愷威面對沃克（Jordan Walker）和徹奇（Nathan Church）時連續送出三振，封鎖紅雀打線。四局下，鄧愷威單局再送3K，順利化解得點圈危機。然而，進入五局下鄧愷威控球再度出現大麻煩，他連續投出3次保送，形成滿壘。在教練喊暫停上來後，雖然對努特巴爾（Lars Nootbaar）取得球數領先，但一顆偏低的壞球還是被掃向中外野剛好越過游擊手上空形成安打，打破0：0僵局的同時也打退了鄧愷威。接替登板的比文斯（Spencer Bivens）第一顆球就被擊出安打，後續又是連續4顆壞球擠回分數，下一球雖然讓打者擊出二壘滾地球形成雙殺，但三壘上的這一分還是要算在鄧愷威（Kai-Wei Teng）的頭上，最終留下來的3名跑者也全都回到本壘拿下分數。此戰鄧愷威主投4局雖然僅被擊出3支安打並送出8次三振，但也投出了5次保送，失掉4分都是責失，防禦率上升到了7.54。儘管巨人在六局上追回3分，但打線後繼無力，終場紅雀以1分之差守住勝利。