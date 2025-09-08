西班牙好手卡洛斯．艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以6：2、3：6、6：1、6：4擊敗衛冕冠軍楊尼克．辛納（Jannik Sinner），生涯第二度高舉美網金盃，也重返世界球王寶座。

▲艾卡拉茲轟出10記ACE球，第一發得分率高達83%，遠優於辛納的69%。（圖／路透／達志影像）

此役艾卡拉茲轟出10記ACE球，第一發得分率高達83%，遠優於辛納的69%。雖然兩人非受迫性失誤數字相當，但艾卡拉茲的進攻效率更高，全場共擊出41個致勝分，對比辛納的21個幾乎翻倍

▲艾卡拉茲生涯第二度高舉美網金盃，也重返世界第一。（圖／路透／達志影像）

美國網球公開

2025年美國網球公開賽（US Open）男單決賽上演巔峰對決，這場比賽延續兩人在大滿貫決賽的宿命對決，更成為網壇世代交替的重要象徵。艾卡拉茲開賽就火力全開，首盤迅速掌握主動，以6：2先聲奪人。雖然辛納在第二盤展現韌性，以6：3扳回一城，但第三盤艾卡拉茲全面壓制，僅讓對手拿下1局。第四盤辛納試圖反擊，但艾卡拉茲憑藉強勢發球與多變擊球，最終在亞瑟阿許球場以一記ACE球劃下句點，完成勝利。。關鍵時刻的沉著與精準，也成為勝負分水嶺。這是艾卡拉茲與辛納在今年第三度於大滿貫決賽碰頭，前兩次（法網、溫網）皆由辛納獲勝。本次艾卡拉茲終於扳回顏面，也將雙方生涯交手戰績拉開至10勝5敗，延續自己在硬地賽事的優勢。同時，這場勝利也打斷辛納連續兩屆美網封王的美夢。年僅22歲的艾卡拉茲，已經累積多座大滿貫冠軍，這次更以清晰頭腦與全面技術證明自己已能在大賽中掌控局勢。他賽後激動表示：「這是我最冷靜、最專注的一場決賽，我要感謝團隊與球迷，這是屬於我們的勝利。」辛納雖輸球，但過去兩年連續七次打進大滿貫決賽，已奠定當今網壇霸主之一的地位。