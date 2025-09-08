我是廣告 請繼續往下閱讀

美國網球公開賽（U.S. Open），台灣時間8日凌晨舉行男單決賽，美國總統川普（Donald Trump）親赴紐約觀賽，與眾多球迷一起觀看Jannik Sinner和Carlos Alcaraz的對決，卻爆出爭議。先是傳出主辧機構要求媒體直播時，避免播出觀眾對川普任何的負面反應，之後又發生因川普高規格維安，造成入場速度緩慢等混亂，導致部分球迷不滿。根據《路透社》報導，這是川普時隔10年再次赴美網觀賽，以「客戶嘉賓」（client guest）的身份，在專屬包廂裡出席。2015年時，他曾當場被觀眾喝倒采，所以這次美國網協事先寫信給轉播單位，要求「勿以任何形式播出對總統的干擾及反應」，說的直白點，就是如果現場觀眾「噓」川普，希望轉播單位不要播出。此外，為了因應總統親臨，場內外的維安措施也相當嚴格，美國特勤局和其他聯邦安全官員逐個檢查球迷的隨身物品，並引導他們通過金屬探測器，球場外大排長龍，有人光入場就等了1個多小時，當比賽開始時，場內仍有數千個座位空著。一些當時仍進不了場的觀眾發出不滿的噓聲，還有人直言川普非常自私，尤其是在一個人們普遍討厭他的城市。來自紐約市的貝絲洛德斯（Maribeth Lodes）說，她花了350美元購買門票，排隊1個半小時都還沒進場：「這太荒謬了。我認為他們這樣做完全不合理。這讓我更加憤怒，因為你知道的，我們花了這麼多錢。」報導提到，川普本人是體育迷，經常發表對體育賽事的看法，但批評者宣稱，他對跨性別者參賽的遏制，以及呼籲「華盛頓指揮官」美式足球隊（Washington Commanders）恢復原來的名字「紅皮隊」（Redskins）等行為，都涉及對性別和美洲原住民的歧視。不過，也有些觀眾對川普的到來並不介意，比如從密西根州前來紐約觀賽的網球迷斯塔克（Karen Stark）就認為： 「他想去哪裡就去哪兒，想看比賽就看比賽」，美國特勤局發言人則透過聲明表示，了解加強維安措施可能造成觀眾的不便，真摯感謝每一位球迷的耐心和理解。原文報導：