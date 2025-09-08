我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相石破茂昨（7日）召開記者會，宣布請辭自民黨總裁，理由是為了避免黨內分崩離析，前經濟安保大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎，皆成為熱門接替人選。知名日本媒體人矢板明夫認為，這對台灣不是壞事，並分析若高市早苗接任首相一職，不只意義重大，也會對台灣較有利。矢板明夫7日深夜在臉書粉專發文，聲稱石破茂將下台，對台灣絕對是一件好事，因為他是日本近十幾年來，最親中、不關心台灣的首相之一。對於下一任日本首相會是誰，矢板明夫分析，如果44歲的小泉進次郎擔任首相，將是日本歷史上第2年輕，他是前首相小泉純一郎的次子，長相英俊，在年輕人中頗有人氣，政策路線屬於中間偏左，性格溫和但缺乏經驗、口才也不是很好，1年前出馬競選自民黨總裁時，剛開始還是民調第一，但在公開辯論時表現不佳，最後淪為第3名，這次捲土重來，不知應變能力是否有提高。至於高市早苗若出任，則將是日本歷史上第1位女首相，更具劃時代意義。矢板明夫指出，高市早苗代表日本政壇的保守勢力，主張修改和平憲法、大幅增加國防預算、政治人物參拜靖國神社、積極修法抵抗來自中國的滲透。她同時也是台灣堅定的支持者，今年4月還曾應印太戰略智庫的邀請訪台，與賴清德、蔡英文會談並公開演講，呼籲台日合作、一起加強國防力量。矢板明夫在文章結尾寫到，如果順利的話，自民黨總裁選舉最快10月4日會投票，大概10月7日左右，日本國會就會選出新首相，小泉，高市鹿死誰手，又或是2個人同時犯錯，導致黑馬出現也不無可能，但願「天佑日本，天佑台灣」。