大罷免落幕後，綠營內部興起檢討聲浪，內閣啟動改組，總統賴清德也要民進黨立院黨團改選，不過民進黨團總召柯建銘堅持自己任期到明年2月，換掉總召一事最後恐不了了之。對此，民進黨大老、前立委林濁水昨（7）日透露，台灣民眾對柯建銘反感度直達68.5%，民進黨居然還處理不了柯建銘，令他駭異。823罷免投票後，綠營黨團幹部相繼請辭，民進黨內部檢討聲浪對準仍留任總召的柯建銘，黨中央及派系日前更準備連署書要求改選幹部。針對柯建銘稱做到明年說法，黨秘書長徐國勇提到，尊重每個人的說法，因為黨團自主，也有很多委員的說法他都尊重，最後會形成一個共識。綠營近期逼退柯建銘，林濁水昨發文指出，民意夠恐怖，台灣民眾對中共好感12.5％、反感71.6％；台灣民眾對柯建銘好感14.3％、反感68.5％，完全在誤差範圍之內（戴立安民調）。林濁水說，這樣民進黨居然還處理不了柯建銘，令人駭異。其發文也引網友表示：「搞他等於民進黨自爆」、「反感第一名柯建銘，第二名卓榮泰，第三名賴清德」、「可以調查看看台灣民眾對民進黨的好感度和反感度，就可以知道為什麼民進黨沒辦法」等。