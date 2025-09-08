近日外媒《財星》報導，荷蘭正逐步邁向一週4天工作制，去年每週平均工時僅32.1小時，成為歐洲工時最短國家，也因此引發「荷蘭週休3日」的討論，不過要注意的是，有關統計數據包含兼職人口，主要是因為80年代末期開始，女性開始以兼職的身分，大舉加入勞動力大軍。
報導引用歐盟統計局（Eurostat）的數據指出，2024年，歐盟超過1/3的勞工，每週工作時間接近40到45小時，不過在荷蘭，20歲至64歲的勞工，每週平均工作時間則為32.1小時；其次則是奧地利、德國和丹麥，每週工作時間在34小時左右。
報導提到，過去荷蘭也奉行以男性為中心的勞動模式，他們是家庭唯一的經濟支柱，與美國傳統的40小時工作週更為相似，後來之所以有這項轉變，主要始於1980年代，大量女性開始以兼職身分投入職場，形成夫妻「一方全職、一方兼職」的收入模式，並獲得政府減稅福利支持，讓在職父母更能兼顧育兒責任，也重塑了家庭收入模式和國家稅法。
報導並指出，世界銀行（World Bank）的數據顯示，1991年時，荷蘭的失業率為7.3%，隨著越來越多女性投入兼職工作，陸續降至目前的3.6%，儘管中間也曾經歷波動，但自2018年以來，失業率一直維持在低位。
有分析認為，這種文化轉變不僅惠及家庭，也有助於更多人留在勞動市場，彈性的工作選擇確保公民能夠平衡工作與照顧家庭，從而防止勞動力流失。
