曾任職公廣集團底下英語媒體TaiwanPlus的英國籍高階主管Ed Moon（艾永青）日前辭職，舉家離台，並以〈（我的）台灣大罷免（（My）Great Taiwan Recell）〉為題撰文，痛批大罷免，並稱在台工作期間，其新聞自由受到政治力量干預。對此，國民黨立委王鴻薇也聲援艾永青，指他戳破了民進黨「國王的新衣」，也讓熱愛大內宣的民進黨顏面無光。王鴻薇指出，艾永青一文直言全台大罷免到罷免人士研究納粹動員，台灣原有的「熱情而理性的公共討論空間」，逐漸被「極端言論與政治動員」取代，民進黨以「公民團體」名義操作「大罷免」，加上政箝制新聞自由，讓他下定決心離開，也預告會寫更多文章揭發事實。王鴻薇解讀，艾永青指出「大罷免」被包裝成是台灣民主與公民行動的展現，但「大眾似乎並不買單」，並表示新政府（賴清德）上任之初，在未掌握國會多數的情況下，並未共組聯合內閣。相反地，早開始要對「所有可能的在野黨立委」發動「大罷免」，還巧妙地與民進黨脫鉤，包裝成「公民團體」的自發行為。艾永青感嘆這種「與民進黨無關」的假象，竟然被篇民進黨的評論界（名嘴）全盤接受，質疑那些所謂「公民團體」的成員，有多少其實是民進黨選民、黨員？王鴻薇提到，艾永青也拆穿了民進黨的「通過二階不算輸」的說法，文章分析，在台灣幾乎每個選區，至少會有三成選民支持民進黨或國民黨（主要在野黨）的候選人。在當前這個高度極化的台灣政治氛圍，要讓10％的民進黨支持者願意簽下罷免國民黨立委連署，絕對是做得到的。更讓艾永青無法接受的是，原來其中2位（八炯和閩南狼）主要參與支持罷免的活動人士，竟然在研究納粹主義，甚至使用類似的符號，說自己「正在尋找一個群體，把他們當作猶太人一樣對待，來操弄政治氛圍。王鴻薇認為，艾永青一句「曾愛台灣的理性討論空間，今被極端言論取代」戳破了民進黨國王的新衣，也讓熱愛大內宣的民進黨顏面無光，讓1個在台灣公共電視體系工作過的外國媒體人發表這樣的文章，絕對民進黨執政下台灣新聞媒體的一大警鐘。