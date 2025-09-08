我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對頻頻被網友催婚，凱希怒轟：「請你們管好自己就好，要選也不會選你！」（圖／翻攝自臉書徐凱希Cathy）

37歲藝人凱希近日在Threads發文，坦言經常收到網友「好心提醒」她該趕快嫁人，甚至留言：「不要那麼辛苦快找人結婚！」對此她火大回擊：「真的很煩很躁，請你們管好自己就好，要選也不會選你！」直白嗆聲立刻引發熱議。貼文一出，許多圈內好友跳出來力挺，成語蕎率先留言，「每次看到這種催婚話都覺得好煩，關他們什麼事？」強調婚姻不是人生唯一答案；陳致宏（小白）也溫暖喊話：「凱希做自己就好，愛自己最重要，一個人也能很好。」熊熊則直言：「嫁了不一定比較好，開心才是最重要的。」不少粉絲湧入留言區聲援凱希：「生活自己決定，活得精彩才是真本事」、「女人一定要結婚？這是哪個朝代的想法」甚至有人幽默回應：「女生過30還沒嫁就三種情況──好、命很好、命太好！」展現網友的支持與共鳴。面對外界關心甚至批評，凱希展現出強烈的自主意識，公開宣示「婚姻不是必要選項」，她希望透過自身經歷，提醒女性別被傳統框架束縛，而是以自我幸福為優先，享受屬於自己的精彩人生。