▲柯文哲委任律師蕭奕弘到北所辦律見，勸柯文哲同意7千萬交保。（圖／翻攝畫面）

京華城案承審法官上週五（5日）裁定前民眾黨主席柯文哲7千萬交保，但在妻子陳佩琪匯款5千萬、其餘2千萬需借款的情況下，他表明需要再深思，並未同意交保，經過一個週末，委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘今日上午抵達台北看守所辦理接見，力勸柯文哲點頭。根據了解，柯文哲在本案起訴移審第一次獲得交保時，可自行籌出3千萬，第二次交保7千萬，柯家只籌到4000萬，由黃國昌幫忙剩下的3000萬，第三次交保仍是7千萬，但柯文哲不願欠人情，希望不要再借錢辦保。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，柯文哲這次包括賣新竹農地多2000萬，加上原本柯家的3000萬，陳佩琪已經匯5000萬到北院帳戶，剩下2000萬看柯家親友怎麼籌，陳佩琪說不排除抵押房子，總之錢要從柯家湊，也感謝黨公職、支持者熱心，但柯文哲不想欠民眾黨或是朋友人情，周一能籌措多少錢，律師會進去跟柯文哲溝通，無論如何還是希望柯文哲可以趕快出來。