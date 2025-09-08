我是廣告 請繼續往下閱讀

前中廣董事長、戰鬥藍領袖趙少康週末出遊北海岸，開心在艷陽下和愛犬合照並發文，開頭第1句就是前幾個月罷免團體拿來宣傳大罷免的「我那小小多山的國家」，引政治工作者周軒指出：「連趙少康都會用這句話了」，更有眾多台派網友狠酸趙少康：「立場從泱泱中華祖國轉變為小小多山國家，棒透了」。趙少康日前發文除以「我那小小多山的國家」為題，他更寫道：「台北實在得天獨厚，不到1個小時車程內不但有陽明山、烏來，還有基隆、金山、萬里北海景區，全世界很少有這樣方便的城市，只是人在福中往往不知福。我那小小多山的國家，有山又有海，不要用光電板遮住她們的美麗。」趙少康一發文便引大批網友留言：「我的國家是有大山、大水、山川壯麗的泱泱大國，中華民國」、「看來民進黨很害怕趙大哥當黨主席，一直攻擊他」、「捨我其誰？出來吧」、「支持趙先生選黨主席」、「風車是景觀殺手」等。而周軒則轉發趙少康發文狠酸：「連趙少康都會用這句話了」，底下也有大批網友跟進：「一直抄台派的東西，真不愧是失根的蘭花」、「超棒，有沒有發現這等於把他的立場從『我那大大驕傲的中華祖國』變成『我那小小多山的國家』？這轉變棒透了」、「沒看到東非動物大遷徙對他打擊竟然這麼大」、「這話是出自鄭南榕，鄭南榕明明就是獨派到一個不行的一個人」、「抓到了，趙少康台獨」等。