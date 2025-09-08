俄羅斯7日對烏克蘭發動戰爭以來、最大規模的空襲，至少發射805架無人機及13枚飛彈，還擊中基輔市區一棟政府建築，導致包含嬰兒在內的人員死亡。也許是對於俄烏和談斡旋缺乏進度不滿，美國總統川普（Donald Trump，又譯川普）同一天表示，已準備好啟動對俄羅斯的第二階段制裁，也警告加薩的哈馬斯，趕快接受釋放人質的協議，否則就「沒有下一次」了。
綜合外媒報導，川普曾多次放話威脅，要對莫斯科實施進一步制裁，只是出於仍尋求和平談判的意圖，所以遲遲沒有進一步實施，當記者7日在白宮詢問，他是否準備啟動對俄羅斯制裁的「第二階段」時，川普回答說：「是的，我準備好了。」
分析認為，川普的最新言論顯示，其姿態日益強硬，但他並未說明做出這樣決定的原因，也未提供所謂的第二階段制裁，可能涉及哪些內容。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也在同一天表態，聲稱美國和歐盟，可以對購買俄羅斯石油的國家徵收「二級關稅」，這將把俄羅斯經濟推向崩潰的邊緣，並迫使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）坐上談判桌。
另一方面，川普7日也向哈馬斯發出「最後警告」，敦促對方接受一項釋放加薩人質的協議，宣稱以色列已經接受了他的條件。
川普在自家社群平台發文，說所有人都想看到人質被放回家、想看到戰爭結束，哈馬斯現在「也是時候接受了」，若哈馬斯膽敢不回應，這就是最後的警告，不會再有下一次了。
原文報導：Trump ready for ‘phase two’ of Russia sanctions over Ukraine conflict
