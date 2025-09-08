我是廣告 請繼續往下閱讀

「海洋奇珍園」陪高雄人33年！曾是在地人童年聖地

▲高雄海洋奇珍園前身是由前總統蔣經國所設置的防核子地下作戰指揮中心與空襲避難所。（圖／澄清湖海洋奇珍園臉書）

直到台灣自來水公司在1992年重新規劃，將當地改建為「海洋奇珍園」，不僅建置水族箱，還將廊道重新規劃圖上藍色油漆和繽紛的彩繪圖案。園區還規劃許多展示區，不論是鯊魚、鰻魚、海星、海馬等，都能在此看見，讓民眾可以在過往的軍事遺跡氛圍中，體驗到樂活的海洋生態。

▲當地在1992年重新改建成「海洋奇珍園」，民眾可以到此觀賞許多海底生物。（圖／澄清湖海洋奇珍園臉書）

高雄「海洋奇珍園」驚傳年底熄燈！台水曝原因

根據台灣自來水公司表示，租約通常會在期滿前3個月協商是否續簽，不過澄清湖園區已於今年7月移交高雄市政府管理，彼此協議租屋合約到期後不續約，未來相關決定權均由市府主導。

▲陪伴高雄人多年的海洋奇珍園卻驚傳年底熄燈，主要原因與合約到期有關。台灣自來水公司表示，租約通常會在期滿前3個月協商是否續簽，不過澄清湖園區已於今年7月移交高雄市政府管理，彼此協議租屋合約到期後不續約，未來相關決定權均由市府主導。（圖／澄清湖海洋奇珍園臉書）

高雄市澄清湖園區「海洋奇珍園」，創立至今已陪伴高雄人超過30年，園區見證了台灣軍事歷史與生態教育，沒想到近日傳出將在年底熄燈的消息，讓在地人感到十分不捨。對此，，未來決定權均由市府主導。高雄海洋奇珍園歷史悠久，，全長約200公尺、寬2.3公尺，內部還設有發電機、指揮部、軍需儲藏室和蔣經國專用臥室等。據傳因應各國發展核武，當時裡面還裝設重達5千公斤的核子防爆門，且走道如同迷宮般複雜。但隨著時代更迭，當地已被荒廢長達20年之久，據了解，高雄海洋奇珍園票價也十分便宜，不少家長都會在週末閒暇之日，帶著小孩一同來參觀，近距離欣賞眾多海洋生物。目前成人全票1張僅200元、半票則只要150元，幼童優惠票則是100元。但陪伴高雄人多年的海洋奇珍園卻驚傳年底熄燈，主要是與合約有關。台灣自來水公司說明，過去繳納的權利金與租金，將退還廠商，且未來將改由市府收取，履約保證金同樣比照辦理；若尚未繳交的部分，自7月起則直接繳入市府市庫，而海洋奇珍園將於年底閉館，後續規畫仍待市府評估。高雄海洋奇珍園驚傳閉館消息傳出後，讓許多在地人感到吃驚，紛紛留言寫下，言語之間滿滿都是對園區的不捨。