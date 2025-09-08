我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賓士疑似未注意車況，失速撞上分隔島，車體駕駛座嚴重變形，所幸無人死亡。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區昨（7）日晚間發生驚險車禍！一輛黑色賓士行駛在環河路往台北方向時，突然失控撞上中央分隔島，車身整個彈飛越過護欄，直接衝進對向車道，迎頭撞上一輛「懷恩專車」。猛烈撞擊造成接駁車車頭扭曲變形，48歲女駕駛被困駕駛座內，痛喊聲不斷，場面一度混亂。根據警方初步調查，賓士由21歲陳姓男子駕駛，副駕駛座則有一名18歲郭姓女子。事發時，陳男疑似沒有注意路況，導致車輛高速偏移，衝上分隔島後整輛車翻越而出，對向正好有台北市殯葬管理處的免費接駁車經過，李姓女駕駛來不及閃避，當場遭迎面撞擊。劇烈衝擊讓懷恩專車擋風玻璃瞬間碎裂，玻璃片噴散一地，車體駕駛座嚴重變形，李女雙腿被牢牢卡住，動彈不得。消防人員獲報後趕抵現場，動用破壞工具將車體撐開，並拆下碎裂的擋風玻璃，才成功將人救出。李女送醫後確認有腿部骨折，所幸意識清楚，暫無生命危險。至於賓士車內，陳姓駕駛僅左腳扭傷，並未送醫；18歲郭姓女乘客則有多處擦挫傷，被送往耕莘醫院治療。警方進一步酒測，雙方駕駛酒測值均為0，排除了酒駕因素。初步認為，肇事原因可能與駕駛未注意車前狀況有關，但確切事故責任仍需進一步釐清。現場照片顯示，接駁車車頭嚴重凹陷，宛如廢鐵一樣，而肇事賓士也撞得面目全非。由於事發當時接駁車上並無乘客，才避免更多傷亡。警方提醒駕駛人行經道路時務必保持專注，避免憾事再度發生。