本周開工日今（8）日起開喝「星巴克買一送一」有星冰樂！星享成雙好友分享日咖啡優惠；新品「冰搖蜂蜜核桃燕麥咖啡」、黑糖栗子風味的瑪奇朵與紅茶那堤3大搶先曝光，預計9月10日開賣。9月CAMA CAFE早餐咖啡「現折10元」優惠券開搶，打開「LINE Pay好康地圖」週週領取划算好康。

今「星巴克買一送一」喝星冰樂！大杯55元起
今星享成雙好友分享日「星巴克買一送一」！​​​9月8日至9月10日連續3天，活動期間11:00-20:00，星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。幫大家先算好，最便宜大杯星沁爽55元、美式57.5元、香草星冰樂62.5元、那堤70元。

提醒大家，活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；限購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用；不適用於部分門市、車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲9月「星巴克買一送一」連喝3天！最新咖啡優惠。
▲今「星巴克買一送一」連喝3天！最新咖啡優惠有星冰樂。（圖／翻攝自星巴克官網）
星巴克「冰搖蜂蜜核桃燕麥咖啡」！黑糖栗子風味新品搶先看
9月迎接秋天，星巴克好受歡迎的冰搖濃縮義式咖啡要推出新品了，今年開喝「冰搖蜂蜜核桃燕麥咖啡」！融合酥脆香濃燕麥奶與香甜蜂蜜、還撒上核桃點綴，喝得到堅果醇厚與蜂蜜甜香的層次。「冰搖蜂蜜核桃燕麥咖啡」中杯165元、大杯180元、特大杯195元，預計9月10日開賣。

▲星巴克秋日3大新品開喝。
▲星巴克秋日3大新品開喝。（圖／星巴克提供）
還以黑糖甜香與微微炙烤的栗子香氣，帶來秋日午後暖陽般的風味。「黑糖栗子風味瑪奇朵」融合經典濃縮咖啡與牛奶；「黑糖栗子風味紅茶那堤」則加入經典紅茶與牛奶，濃醇香甜。「黑糖栗子風味瑪奇朵」中杯170元、大杯185元、特大杯100元，「黑糖栗子風味紅茶那堤」中杯160元、大杯170元、特大杯190元也是9月10日開賣。

CAMA CAFE：9月早餐咖啡「折抵10元」優惠券
9月開學繼續喝CAMA CAFE早餐咖啡「現折10元」優惠第三彈！即日起至9月30日，於「LINE Pay好康地圖」領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。

提醒大家，每週每帳號限領1次，每週限量40,000張發完為止；使用iPASS MONEY帳戶付款時，無法搭配LINE POINTS點數或LINE Pay優惠券折抵消費金額。

▲CAMA CAFE週週領「早餐咖啡金」現折10元優惠券。
▲CAMA CAFE週週領「早餐咖啡金」現折10元優惠券。（圖／翻攝自CAMA CAFE FB）
