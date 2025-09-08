我是廣告 請繼續往下閱讀

「只要一開始準備比賽，我老婆就像丟了一樣。」這是服裝設計老師葉怡君的先生，對她投入選手培訓的幽默形容。葉怡君是三民家商老師，更在19歲時創下，當時最年輕「女裝職類國手」紀錄，如今她把經驗傳承，已培育出至少5面國內外競賽金牌國手。葉怡君從小跟著媽媽在家做手工，國中時為了證明自己能專心，不要再憂心他會與朋友在外玩耍，她寫紙條向母親表達想學縫紉的願望，並承諾若能有縫紉機，就會專注學習。沒想到三天後，竟然真的收到一台當時價格不斐的手提縫紉機。在母親鼓勵下，葉怡君選擇就讀高職服裝科。她儘管有自學基礎，但進入選手培訓後，一切都得從零開始。她回想那段歲月，幾乎每天從早上7點練到深夜12點，連夢中都在縫衣，但憑藉著驚人的毅力，她創下最年輕女裝職類國手紀錄，最終在國際女裝職類競賽中勇奪銀牌，更保送國立臺灣師範大學，從此踏上教學與選手培訓之路。長達14年的國手培訓經驗，葉怡君認為，是關鍵的第一步，「耐心」是她觀察學生最重要的特質。當學生遇到問題時，她不會急著給出答案，而是鼓勵學生先自我思考，與同儕討論，直到學生嘗試過後仍無法突破，她才會介入引導，幫助他們找到真正的問題。進入選手階段，訓練強度隨之提升。葉怡君坦言，在訓練時她非常嚴格，目標是讓學生能自我要求、追求完美，她也會依照學生的狀況調整訓練方式，確保跟得上進度。她會提前模擬參賽情境，創造一個「無人協助」的環境，訓練學生在壓力下的獨立思考與應變能力。接近分區賽時，訓練節奏也隨之調整。葉怡君細心觀察學生的壓力變化，從嚴格的教練，轉變為傾聽的朋友。「要避免選手陷入賽前缺乏信心的死胡同，鼓勵很重要。」她會協助學生釐清問題，用簡單有力的話語，幫助他們找回「對」的感覺，重新建立信心。為了不耽誤學生的備賽進度，無論多晚，她總是第一時間回覆學生的訊息。葉怡君從不居功，她總是謙虛地說，自己只是努力「推」著學生不斷往前走。