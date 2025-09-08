我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲今（8）日將決定是否繳交7000萬元保金交保，黨秘書長周榆修一早就開始奔走。面對記者追問柯文哲出來後是否會先回新竹老家過火？周榆修僅強調：「一切以說服他先出來再講。」柯文哲上週五被北院裁定7000萬元交保、限制住居並配戴科技監控，柯文哲則透過律師表示還需「深思」，預計今天才會做出決定。不過，由於小草跟柯家人都殷殷期待，黨主席黃國昌昨亦強調，已請律師不管用什麼方法，都要說服柯文哲出來。黨秘書長周榆修一早在中央黨部受訪時，也被問到柯文哲重獲自由後，是否會先回新竹老家過火？周榆修則強調，一切還是先以說服柯文哲出來再說。至於柯文哲出來後，是否會參與民眾黨開會，周榆修則回應：「不會啊！他要遵守法院諭知的規定。」由於柯爸爸安放在新竹永恆之丘，據了解，柯文哲回新竹老家過完火後，就會接柯媽媽一起去看爸爸。