NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人超級球星、斯洛維尼亞隊一哥唐西奇（Luka Doncic）在2025年FIBA歐洲籃球錦標賽16強賽再度上演史詩級表現，狂砍42分、10籃板與3抄截，帶領斯洛維尼亞以84：77力退義大利，晉級八強，將在下一輪迎戰德國。唐西奇的42分為他在歐錦賽的第2場40分比賽，他也成為30年來第3位在單場歐錦賽中拿下「40分10籃板」的球員。比賽開場僅36秒，唐西奇便與義大利後衛帕約拉（Alessandro Pajola）碰撞後倒地，並在第1節後接受治療。儘管如此，他仍帶傷堅持上陣，全場33分鐘內繳出19投11中，三分球11投5中，罰球16罰15中的驚人數據，成為球隊晉級的最大功臣。在義大利一度將比分追至78：77的關鍵時刻，唐西奇冷靜命中4記罰球，穩住戰局，終場助隊奪勝。替補上場的普雷佩利奇（Klemen Prepelic）也貢獻11分。唐西奇的42分是他在歐錦賽的第2場40分比賽，他也成為30年來第三位在單場歐錦賽中拿下「40分10籃板」的球員，前2位為德國傳奇諾維茨基（Dirk Nowitzki）與西班牙名將加索（Pau Gasol）。唐西奇本屆場均34.0分、8.3籃板、7.2助攻與3.2抄截，不僅高居大會得分王，也在抄截與效率值榜單高居榜首。唐西奇目前生涯累積22場歐錦賽比賽，平均23.4分，超越克羅埃西亞傳奇彼得洛維奇（Dražen Petrović）的23.2分，登上歐錦賽歷史第3高場均得分。此外，他在本屆比賽中已累積500分，是斯洛維尼亞史上第4位達成此里程碑的球員。唐西奇在斯洛維尼亞全隊得分中佔比高達36.89%，超越了喬丹（Michael Jordan）在NBA巔峰時期的數據，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）歷史紀錄。他的表現也讓球迷聯想到喬丹在1998年總決賽第6戰攻下45分、幾乎一人扛起全隊的傳奇時刻，「他扛著球隊，就像喬丹在1998年總冠軍賽G6拿下全隊45分中的45分一樣。」斯洛維尼亞八強對手為尚未在本屆歐錦賽輸球的德國，該隊在16強賽以85：58大勝葡萄牙。由雙槍華格納（Franz Wagner）與施羅德（Dennis Schröder）領軍，兩人各攻下16分。這場八強戰將是斯洛維尼亞本屆迄今最大考驗，儘管德國實力堅強，但東契奇無懼挑戰，誓言將球隊帶得更遠。對於第1節發生的碰撞唐西奇賽後表示他仍將繼續帶傷奮戰，爭取帶領斯洛維尼亞再創佳績，「我現在確實感到疼痛，需要接受治療。但我會沒事的。」