▲向太坦言，張國榮（如圖）的離世，讓她內疚一輩子。（圖／翻攝自微博）

張國榮離世至今已22年，外界普遍認為他因罹患憂鬱症選擇輕生，然而向太陳嵐昨（7）日在受訪時卻驚爆張國榮離世前不到1小時曾致電她，語氣激動表示自己：「沒有抑鬱（憂鬱）症，也沒有撞邪！」甚至希望召開記者會澄清，卻沒想到這通電話竟成了最後對話，直言：「他離我而去，讓我內疚一輩子。」向太回憶自己當時正在開會，接到張國榮的來電懇求她協助召開記者會，她一口答應，並交代公司公關接洽細節。沒想到短短一小時後，陸續傳出張國榮墜樓消息，她起初以為是愚人節玩笑，直到被熟識友人告知「新聞已經證實」，才瞬間崩潰倒地，哭著無法站立。談及張國榮離世原因，向太直言「不僅僅是憂鬱」，懷疑他曾受到靈異困擾，因為那段時間他剛演完恐怖片《異度空間》，在片中張國榮飾演心理醫生，向太透露曾有友人提及張國榮睡覺時會感覺被東西抓起，長期飽受失眠痛苦，然而因其伴侶信仰基督教，不相信這類說法，也不允許她找茅山師傅介入，使她至今仍深感遺憾與愧疚。向太感慨張國榮才華橫溢，不僅能唱能演，更懷抱導演夢，若非英年早逝，至今仍能活躍於舞台與大銀幕，甚至她也願意出資幫助張國榮完成他的導演夢，向太坦言多年來始終不願承認張國榮已經離世，而是到這次訪問才被迫面對，哽咽表示：「做人真的要珍惜，與朋友每次見面都要當作最後一面，把愛與關懷即時說出口，才不會留下後悔。」