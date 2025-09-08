我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜YouTube頻道的致命傷就是製作費太高。（圖／翻攝自下面一位YouTube）

66歲的綜藝天王胡瓜去年開設YouTube頻道《下面一位》，找來各家好友明星當嘉賓，開始做頻道1年就已經突破40萬訂閱。7月他前往香港拍攝合體大咖曾志偉，影片才公開2週就已經突破百萬點閱，而百萬YouTuber Cheap過去也分析了胡瓜會成功的三大要素，「本身就是超強主持，口條非常好」、「願意花錢養團隊」、「人脈很豐富」，認為胡瓜成功的案例是很難複製的。Cheap在臉書提及，胡瓜的頻道能夠一年就達到數十萬訂閱，且每一集都有良好的流量，認為這樣的成功是「很難複製的」。而他同時分析胡瓜頻道會成功的三大要素，「胡瓜本身就是口條超好的主持人」、「願意花錢培養專業團隊」、「出道多年人脈豐富，大家願意上節目。」不過Cheap同時也提及了胡瓜頻道的致命傷，那就是胡瓜每拍一集節目成本都需要4、50萬，胡瓜頻道的規格讓普通YouTuber來拍只需要5萬就能解決，正常來說製作費10萬已經是超高規格製作，何況是胡瓜的50萬。貼文曝光後吸引許多網友到貼文區留言，直呼「下面一位真的很好看」、「胡瓜那麼大咖，主持還是很敬業，這樣的態度做什麼都會成功的。」藝人香蕉也到底下留言，認為現在的環境做自媒體非常不容易，認為心中若是沒有熱情，在這樣的現狀下是很難成功的。