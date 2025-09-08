我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雪碧身材火辣敢秀，是不少人心中的女神。（圖／翻攝自＠sprite0719ss）

▲雪碧痛批噁男一進門就會趁機鎖門亂親、甚至想強行侵犯。（圖／翻攝自＠sprite0719ss）

▲強調女生說不要「就不要」，呼籲男生尊重女生意願（圖／翻攝自＠sprite0719ss）

▲雪碧全文。（圖／翻攝自＠sprite0719ss）

女星江祖平近日爆料三立前副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵，消息一出震驚社會，相關話題也在網路上持續延燒。對此有「情色教主」之稱的雪碧（方祺媛） 也在臉書發文，藉由此事自揭過往遭霸王硬上弓，憤怒表示：「女生不願意，這就是性侵！」江祖平8月以匿名方式，踢爆自己遭三立資深副總龔美富的兒子龔益霆性侵，並提出性侵告訴，坦言受害者不只一位。對此雪碧也在昨日（7日）發文表示，女生真的都會遇到這種事情，是礙於發聲跟不發聲，更透露自己慘遭性侵的往事雪碧坦言，過去曾遇過幾名男子追求，對方會以「去家裡聽鋼琴、看裝潢、陪他喝一杯」等理由邀約，等自己一進家門，就趁機鎖門、亂親甚至強行侵犯，她表示當時對方無視她的拒絕與掙扎，仗著男生力氣大壓制，最終慘遭得逞。雪碧發文痛斥：「女生說不要就是要，這是什麼鳥心態？不要還會用踢的嗎？」事後她迫於無奈選擇答應對方追求，甚至一度患上「斯德哥爾摩症候群」，對加害者產生情感，幸好最終清醒選擇分手。雪碧強調：「女生去你家，不代表就要接受你的追求；霸王硬上弓，女生不願意，這就是性侵！」