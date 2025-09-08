美國北卡羅來納州的夏洛特市，近日發生一起駭人聽聞的隨機殺人案，23歲的烏克蘭難民伊琳娜（Iryna Zarutska），在搭乘輕軌列車時，突遭遊民割喉、刀刺身亡，監視器畫面曝光後引發熱議，許多人都感嘆，死者雖逃過戰火，但終究沒能躲過死劫，魂斷異鄉。
根據《紐約郵報》報導，這起悲劇發生在上個月22日，35歲的布朗（Decarlos Brown Jr.）在列車上，突對毫無戒心、正在專心看手機的伊琳娜出手，行兇後還在列車內徘徊，手持武器，血滴了一地，同車乘客似乎沒有立刻注意到，1名年輕女性剛剛在他們身後被殺死。
報導提到，布朗有被捕前科不下14次，包括盜竊、持械搶劫與恐嚇罪，還曾因搶劫被判入獄5年，形容他是「職業罪犯」也不為過，他在殺害伊琳娜後，還平靜的等火車進站才下車。
此事也暴露當地大眾運輸的安全漏洞，當時列車上雖有保安人員，但他們位於伊琳娜所在車廂的前一節，未能及時阻止悲劇發生，事發後警方也花了6分鐘才趕到現場。
據死者家屬在GoFundMe上發起的募款頁面描述，伊琳娜原本滿懷希望，要在美國展開新生活，卻命喪無差別暴力之下，募款所得將用於處理後事，也希望類似悲劇不要再發生。
原文來源：
Haunting video shows homeless ex-con allegedly kill Ukrainian refugee on North Carolina train
Horror video of Ukrainian refugee Iryna Zarutska’s slaughter on Charlotte train is met with deafening silence from Dem leaders, media
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
