美國北卡羅來納州的夏洛特市，近日發生一起駭人聽聞的隨機殺人案，23歲的烏克蘭難民伊琳娜（Iryna Zarutska），在搭乘輕軌列車時，突遭遊民割喉、刀刺身亡，監視器畫面曝光後引發熱議，許多人都感嘆，死者雖逃過戰火，但終究沒能躲過死劫，魂斷異鄉。根據《紐約郵報》報導，這起悲劇發生在上個月22日，35歲的布朗（Decarlos Brown Jr.）在列車上，突對毫無戒心、正在專心看手機的伊琳娜出手，行兇後還在列車內徘徊，手持武器，血滴了一地，同車乘客似乎沒有立刻注意到，1名年輕女性剛剛在他們身後被殺死。報導提到，布朗有被捕前科不下14次，包括盜竊、持械搶劫與恐嚇罪，還曾因搶劫被判入獄5年，形容他是「職業罪犯」也不為過，他在殺害伊琳娜後，還平靜的等火車進站才下車。此事也暴露當地大眾運輸的安全漏洞，當時列車上雖有保安人員，但他們位於伊琳娜所在車廂的前一節，未能及時阻止悲劇發生，事發後警方也花了6分鐘才趕到現場。據死者家屬在GoFundMe上發起的募款頁面描述，伊琳娜原本滿懷希望，要在美國展開新生活，卻命喪無差別暴力之下，募款所得將用於處理後事，也希望類似悲劇不要再發生。原文來源：