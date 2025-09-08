我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白硬闖《財劃法》從中央拿走3753億元給各縣市政府，日前除連江縣跳腳拿得比過去少之外，如今又發現有10縣市同樣拿得比過去少，對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，原因在於修法時把「普通統籌分配稅款」的90.5%分給本島19縣市，還特別用括弧寫「不含離島」，結果分子是本島的19縣市，分母又寫成全國22縣市，結局就是有一半的縣市拿的比原本試算得少，直言「這種世界末日等級的災難性立法」。張育萌表示，國民黨團終於把縣市長逼瘋了，《財劃法》本島分母也寫錯，雲林少拿 27億、苗栗總額沒增加，縣長鍾東錦直接崩潰說「不知道預算怎麼編」。張育萌指出， 國民黨團用再修正動議惡搞的《財劃法》，不只寫錯離島分母。16-1條要求中央政府，要把「普通統籌分配稅款」的90.5%分給本島19縣市，還特別用括弧寫「不含離島」。結果分子是本島的19縣市，分母又寫成全國22縣市，這種世界末日等級的災難性立法，結局就是有一半的縣市拿的比原本試算得少。張育萌說，這樣一來基隆少2億、新竹縣少7億、彰化少7億、雲林少27 億、嘉義縣少6億、嘉義市少2億、花蓮少14億。財政部一個一個縣市通知，雲林縣長張麗善發現，比本來算的一口氣少27億，直接崩潰罵這是「泯滅良心」，還說這是「要讓地方政府斷炊」。張育萌提到，8月底，國民黨縣市長就陸續跟黨團說，怎麼為了修個法全黨挺下去，結果修了之後，10個縣市的配額越拿越少，結果王鴻薇裝傻說「照理講是不可能會發生的事，中央不曉得又在動什麼手腳。」張育萌說，王鴻薇真的很有才華，建議乾脆轉行去講脫口秀。誰跟你中央動手腳？自己數學太爛、分母分子搞不清楚，拿錯誤答案去三讀，闖禍還怪考卷出太難，怪天怪地、怪天氣怪風水，反正千錯萬錯都不是自己的錯。張育萌表示，縣市被雷到也就算了，這還不是最扯的。國民黨新版《財劃法》先從中央挖走8841億，但「分子有19縣市、分母卻是22縣市」，所以超過345億「被挖出來」，但「《財劃法》又沒說要分給誰」。這345億是百姓納的稅，但現在形成「中央不能用、地方也不能拿去用」的奇觀。張育萌說，苗栗也被國民黨整得有夠慘。就算《財劃法》修了之後，苗栗多拿135億，但今年初，藍白聯手強迫中央政府自己刪減636億預算，所以行政院被迫砍了25%的縣市補助款，而全國唯一財政受控管縣市就是苗栗縣。上周一，苗栗縣長鍾東錦發現修法後「分配款」增加，但「補助款」又被立法院砍掉，等於總額根本沒變多。鍾東錦受訪時不小心吃了誠實豆沙包，說出「各縣市都慌了，不知道預算怎麼編」。最後張育萌說，國民黨這種「百年難得一見的數學奇才」，連原本要對各縣市買票的修法，都能玩成全國災難。分母搞錯還能硬闖三讀，堪稱立法品質的全面崩壞，結果就是，地方政府財源縮水，345億稅金卡在空中、沒人能用，拜託國民黨早點清醒、面對現實，錯誤的立法，代價就是全民要買單。