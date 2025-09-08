9月「麥當勞買一送一」加碼！本周APP全球版放送最新9大優惠券，中杯無糖紅茶、綠茶都「買一送一」，單點4塊麥克雞塊「現折19元」、買韓味雙牛魷魚堡套餐「免費送麥脆雞腿」、單點OREO冰炫風也「現折10元」一次整理。
今「麥當勞買一送一」免費送麥脆雞腿、OREO冰炫風現折10元
9月「麥當勞買一送一」優惠券加碼！本週麥當勞APP全球版最新優惠券！門市限定：
◾️即日起至9月9日，買韓味雙牛魷魚堡套餐「免費送麥脆雞腿」乙塊（原味／辣味）。
◾️即日起至9月10日，單點「中杯無糖紅茶買一送一」、單點「中杯無糖綠茶買一送一」。
◾️即日起至9月14日，買超值全餐「免費送蘋果派」、單點「蘋果派現折10元」、單點「金選美式咖啡(冰／熱)現折10元」、單點「OREO冰炫風現折10元」、單點「火腿蛋堡現折5元」。
◾️即日起至9月30日，單點「4塊麥克雞塊現折19元」專屬優惠。
拉亞漢堡「草莓煉乳鮭魚芝加哥堡」開賣！早餐貝果、可頌都好吃
拉亞漢堡聯名日本75周年不二家，以岩手縣煉乳打造「草莓煉乳」，9月開吃草莓煉乳鮭魚芝加哥堡、草莓煉乳貝果、草莓煉乳可頌、草莓煉乳香蕉蛋餅、草莓煉乳湯種吐司、草莓煉乳皇后奶油吐司、草莓煉乳拿鐵等7款新品；還搭配超可愛PEKO醬包裝，實用大容量的「PEKO保溫袋」還掀起搶購潮。
資料來源：麥當勞、拉亞漢堡
