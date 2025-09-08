新青安推出之後，不少年輕首購族買房上車，根據財團法人金融聯合徵信中心資料統計，今年上半年40歲以下房貸申貸件數為3萬8791件，占全台申貸總件數7萬5395件的51.5%，創近10年來同期新高，可以看出年輕首購族已經成為目前房市主力。中信房屋研展室副理莊思敏表示，雖然近期房市利空訊息不斷，整體市況明顯降溫，不過在政府政策的支持下，首購族不太受到影響，加上新青安政策鬆綁，未來會再有一批年輕首購族進場。
莊思敏表示，從去年下半年開始，銀行核貸越來越嚴格，加上第七波信用管制，讓投資客和置產族大量退場；換屋族雖然可以簽署切結書解除限貸，但是部分銀行考量追蹤案件還需要額外的行政成本，所以不太可能放行，讓換屋族也很難申貸。只有首購族受影響情況較少，加上有新青安可使用，也因此增加年輕族群在房貸市場的占比。
新青安鬆綁＋年底購屋旺季 房市可望小回春
莊思敏進一步指出，行政院已於9月4日拍板，將新青安排除在《銀行法》第72-2條不動產放款比率限制之外，並回溯自9月1日起適用，不但體現政府支持首購自住青年購屋的立場，也代表銀行放款量能將進一步釋放，困擾購屋族一年多的「貸款難」問題有望獲得緩解。接著年底傳統購屋旺季即將到來，預期會有更多年輕首購族出現，房市也可能迎來一波小陽春，尤其是總價落在1200至1500萬元、符合新青安貸款額度的低總價住宅。
留意還有放款集中度限制 購屋規劃仍需量力而為
不過莊思敏也提醒，行政院鬆綁新青安雖然為房市注入一劑強心針，但目前市場仍面臨選擇性信用管制與不動產放款集中度的限制，加上國內外政經局勢尚存不確定性，後續走勢仍需密切觀察。對於口袋不深的年輕首購族而言，購屋規劃仍應以「量力而為」為前提，避免過度操作財務槓桿，承受過重的資金壓力和風險。
資料來源：財團法人金融聯合徵信中心、行政院
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
莊思敏進一步指出，行政院已於9月4日拍板，將新青安排除在《銀行法》第72-2條不動產放款比率限制之外，並回溯自9月1日起適用，不但體現政府支持首購自住青年購屋的立場，也代表銀行放款量能將進一步釋放，困擾購屋族一年多的「貸款難」問題有望獲得緩解。接著年底傳統購屋旺季即將到來，預期會有更多年輕首購族出現，房市也可能迎來一波小陽春，尤其是總價落在1200至1500萬元、符合新青安貸款額度的低總價住宅。
留意還有放款集中度限制 購屋規劃仍需量力而為
不過莊思敏也提醒，行政院鬆綁新青安雖然為房市注入一劑強心針，但目前市場仍面臨選擇性信用管制與不動產放款集中度的限制，加上國內外政經局勢尚存不確定性，後續走勢仍需密切觀察。對於口袋不深的年輕首購族而言，購屋規劃仍應以「量力而為」為前提，避免過度操作財務槓桿，承受過重的資金壓力和風險。
資料來源：財團法人金融聯合徵信中心、行政院
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。