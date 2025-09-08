我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國春武里府（Chonburi）邦拉蒙縣（Bang Lamung）11村一座水庫驚傳命案，警方在水庫內發現一具女性遺體，屍體被塞入行李箱後丟棄，並用一個重達15公斤的啞鈴壓住。當地警方表示，案件疑點重重，已展開全面調查。根據泰國媒體《新聞頭條（Thai Headline News）》報導，警方於9月6日尋獲遺體。初步勘驗顯示，死者至少已死亡五天，頸部帶有瘀傷痕跡，行李箱內的啞鈴上還留有可疑指紋。當地村長透露，兇手顯然熟悉地形，極可能經由Rongngan Namtan村逃逸。警方不排除此案與另一宗命案存在關聯。進一步調查發現，案發前一日（即9月5日），春武里府Huai Yai警方傳喚了一名關鍵證人。該名證人是一位鞋類銷售員，她供稱，早在8月27日下午，就有一名約40歲的中國籍男子現身邦拉蒙縣Nong Prue鎮一間購物中心，長時間停留在健身器材區，最終購買了一組20公斤啞鈴套裝，並額外添購一塊5公斤啞鈴片，總價為3070泰銖（約新幣3000元）。這名銷售員回憶，男子能簡單使用泰語和英語溝通，主要依靠手機上的中文訊息與她交流。完成付款後，他駕駛一輛銀灰色五門休旅車離去。銷售員表示，當時男子神情鎮定，毫無異樣，她僅能記得車輛為銀灰色休旅車，卻無法辨認具體品牌與型號。直到警方披露命案細節，並指出嫌犯以啞鈴壓重屍體，這名銷售員才驚覺，案發現場的5公斤啞鈴片與她售出的型號完全相符。這一發現令她震驚不已，也讓調查方向更趨明確。警方比對監視器畫面，確認嫌犯駕駛的車輛是一輛銀灰色豐田Veloz休旅車，且該車為租賃車輛。目前，警方已要求芭達雅（Pattaya）一家租車公司負責人到案說明，並安排於今日下午對涉案車輛進行勘查。若掌握進一步證據，警方將向法院申請逮捕令，全力追捕涉案男子。