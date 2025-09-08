我是廣告 請繼續往下閱讀

曾任職公廣集團底下英語媒體TaiwanPlus的英國籍高階主管Ed Moon（艾永青）日前辭職，舉家離台，並以〈（我的）台灣大罷免（（My）Great Taiwan Recell）〉為題撰文，痛批大罷免，並稱在台工作期間，其新聞自由受到政治力量干預。對此，胸腔外科醫師杜承哲今（8）日發文透露艾永青是柯粉，轉發文章怒轟他假裝中立，更狠酸柯文哲魅力已經征服英國。杜承哲今轉發一名網友文章，該文作者表示自己和艾永青有長年的線下共友，共友是他20多年的老朋友，看完那篇文章，他很火大，要一句話掀艾永青的底：這人是個大柯粉。該網友揭露，艾永青早幾年前就想離開台灣了，一直猛找中國的媒體工作，首選是香港，找不到也考慮上海或北京。央視跟南華什麼報的有找過他，但offer始終無法滿足他的高要求，只能「委屈」地待在「邪惡民進黨組織」底下做事。該網友提到，根本沒有什麼大罷免肅殺之氣、民進黨支持者太偏激，嚇到艾永青逃離台灣這回事，艾永青是因為也想念有錢的母親，找不到中媒工作後就常跟台灣老婆吵著要回英國；他至少2年前就聽共友講這回事。該網友怒批，本來知道艾永青在政府機關與媒體工作，又披著白男皮，早就警戒這個人。就算他不出名，憑著這2點，一發言肯定有特定人群響應。原本想說，這人總算離開台灣，不成禍害，沒想到回母國就放假中立馬後炮，發槍給藍白去打，還裝什麼中立第三人？讓人看完都想吐。