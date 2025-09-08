塔巴颱風預計今（8）日會登陸中國廣東，受颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，4大國籍航空取消或延後今部分飛港澳航班，請旅客留意。
氣象署指出，今日受南方雲系北移影響，南部、花東不定時有零星短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地要留意局部大雨及強降雨所伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣；氣溫方面，各地高溫普遍為32至35度，大台北、中南部有36度以上高溫，沒下雨時感受較悶熱。
長榮航空BR891、BR892、BR851、BR852桃園-香港來回航班、BR845、BR846 高雄-香港來回航班、BR829、BR830 高雄-澳門來回航班取消，BR801、BR802 桃園-澳門來回航班延後2小時。
華航CI922、CI601/CI602 、CI903/CI904 、CI909/CI910、CI915/CI916 桃園往返香港、CI933/CI934 高雄往返香港取消。
虎航今IT371 台中-澳門航班、IT322 澳門-高雄航班取消，建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。
星宇航空今JX201/202 台北往返澳門、JX233/234 台北往返香港航班取消，呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
長榮航空BR891、BR892、BR851、BR852桃園-香港來回航班、BR845、BR846 高雄-香港來回航班、BR829、BR830 高雄-澳門來回航班取消，BR801、BR802 桃園-澳門來回航班延後2小時。
華航CI922、CI601/CI602 、CI903/CI904 、CI909/CI910、CI915/CI916 桃園往返香港、CI933/CI934 高雄往返香港取消。
虎航今IT371 台中-澳門航班、IT322 澳門-高雄航班取消，建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。
星宇航空今JX201/202 台北往返澳門、JX233/234 台北往返香港航班取消，呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。