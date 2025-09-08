我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有韓國「可愛天花板」封號的金佳垠，加盟排球啦啦隊「桃氣女孩Peach Girls」。（圖／影響力動能股份有限公司提供）

▲現役職棒啦啦隊女神林穎樂，確定披上桃氣戰袍，成為「桃氣女孩Peach Girls」一員。（圖／影響力動能股份有限公司提供）

桃園雲豹飛將排球隊所屬啦啦隊「桃氣女孩 Peach Girls」再迎重量級新血！韓職啦啦隊超人氣成員金佳垠，以及因《全明星運動會》爆紅的林穎樂，雙雙閃電加盟。台韓雙星合體，為台灣職排元年添上最吸睛的話題，預料將掀起主場應援新高潮。來自韓國的金佳垠，以本名「김가은」廣受粉絲喜愛，被譽為「可愛天花板」，她甜美笑容搭配俐落舞感，成為舞台亮點。金佳垠去年快閃來台演出時，就掀起一股「韓式應援」旋風，讓「吃可愛長大」成為她的代名詞，如今正式披上桃氣戰袍，更加證明其跨國影響力。與金佳垠同時加盟的林穎樂，早在《全明星運動會》第3季中就以「女狀元」成績受到關注，她不僅是現役職棒啦啦隊成員，更具備游泳教練及救生背景，展現強大體能與爆發力，甜美外貌與硬底子實力兼具，讓她贏得「全明星女神」美譽，此次轉戰排球舞台，再度展現全能魅力。主辦單位影響力動能表示，2位女神加盟不僅是話題升級，更是內容升級，將每一場例行戰打造成高規格現場演出。隨著金佳垠與林穎樂攜手登場，桃氣女孩將帶給球迷兼具熱血與娛樂的體驗，預計進一步推高桃園主場的熱度與全台討論度。