▲越南芽莊同時擁有群山、大海和5G快速網路，成為數位遊牧族最喜愛的國家。（圖／翻攝自越南快訊）

▲越南今年內在胡志明和峴港兩市落實並啟動國際金融中心計畫。（圖／取自Pixabay）

國際間對越南旅遊的關注度正在急速升溫，根據最新資料顯示，自2025年初以來，越南相關旅遊搜尋量持續攀升，增幅落在10%至25%之間，成功躍居全球第7名，並在東協各國中名列第一。綜合外國媒體報導，統計數據指出，今年1月至8月間，越南共接待約1390萬人次的海外旅客，與去年同期相比增加了22%。其中，中國仍穩坐最大客源市場，赴越旅客高達353萬人次，年增幅達44%，韓國則以290萬人次位居第二，而台灣則以83.9萬人次成為第三大客源。美國與日本緊隨其後，分別有57.2萬人次和53.9萬人次造訪越南。排進前十名的還包括柬埔寨（44.4萬）、印度（44.3萬）、俄羅斯（37.6萬）、澳洲（35.7萬）與馬來西亞（34.4萬），顯示越南旅遊的吸引力已遍及多個主要市場。在旅遊搜尋熱度方面，越南已超越菲律賓、新加坡、泰國、印尼與馬來西亞等東南亞國家。最受關注的十個旅遊城市依序為胡志明市、河內、峴港、富國島、芽莊、會安、頭頓、大叻、潘切和順化，其中頭頓與寧平的搜尋量成長最為驚人，增幅超過75%。越南國家旅遊局副局長何文紹指出，截至2025年7月，全國共有4361家國際旅行社，其中包含1330家股份公司、3025家有限責任公司以及6家私人企業，另有2115家專注於國內旅遊的旅行社，展現越南觀光產業的活力與規模。在住宿資源上，越南現有280家五星級飯店，提供近9.3萬間客房，另有340家四星級飯店，提供約4.7萬間客房。同時，全國超過4.2萬名持證導遊也正在服務旅客，確保越南能以專業與多元的面貌迎接來自全球的觀光熱潮。