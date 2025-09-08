我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖縣馬公市昨天（7日）發生一起慘劇！一名44歲楊姓男子，隻身一人從彰化飄洋過海還到澎湖打零工，因獨居又失聯多日，房東心覺有異，同時租屋處傳出陣陣惡臭，趕忙通報警方前往，警消到場協助破門，才發現男子陳屍租住處，已死亡多時，已通報台灣家屬處理相關後事。事發就在澎湖治平路上的一間出租套房，昨天（7號）下午3點50分，房東表示，一位44歲楊姓男子跟他租套房，但已經好幾天沒看到人，房裡還飄出陣陣惡臭，警方獲報後立即到場，會同房東、消防員破門，沒想到卻驚機楊姓男租客氣絕多時，屍體腐爛、飄出惡臭。據了解，死者楊姓男子並非當地人，而是隻身從彰化縣前來打零工，薪水都用來維持彰化老家的父親、女兒的生活所需，沒想到卻就這樣突然身亡。楊男的父親跟女兒得知這個噩耗都相當震驚跟悲痛，已經緊急訂機票，今天上午就會抵達澎湖處理後續事宜，楊男的死因是疾病或是自殺等其他因素，目前警方已報請檢察官、法醫相驗釐清，現場初步勘驗沒有打鬥痕跡。