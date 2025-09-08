我是廣告 請繼續往下閱讀

▲若盈拍下朋友餵狗喝酒的影片，在Dcard上流傳。（圖／翻攝自Dcard）

網紅若盈先前與男友Ian、金曲歌后魏如萱的三角戀鬧得轟轟烈烈，恢復單身後的她時常在IG曬出日常生活，近來她PO出一段出遊影片，沒想到同行友人竟拿啤酒餵狗喝，她不僅沒阻止還錄下這個畫面，被PO到Dcard炎上。若盈日前和朋友一起到海邊玩，除了美景、自拍之外，還PO出一段朋友餵狗喝啤酒的影片，寫下「他（牠）喝醉後一直狂吠。」沒想到這個行為遭到網友群起撻伐，目前該限動已被刪除。雖然若盈已將限動刪掉，但仍被放上Dcard，許多人氣喊，「她有養狗不知道嗎」、「狗狗不知道怎麼樣了」、「真的超級不解為什麼要這樣？到底哪裡有趣？」事實上，狗無法代謝酒精，誤喝酒會出現嘔吐、腹瀉、走不穩、反應遲鈍甚至癲癇和呼吸困難的症狀，嚴重恐造成死亡。若盈本來就是小有名氣的網紅，只不過近來她會受到媒體關注，是因為和前男友Ian情變，扯出魏如萱介入，由於Ian和魏如萱相差21歲，讓外界相當吃驚，後來魏如萱大方認愛，若盈和Ian也都各自發分手聲明，如今各自安好，也讓她爆紅。