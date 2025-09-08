我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小林李衣奈看到特殊煙火造型，瞬間呆愣當場。（圖／翻攝自YouTubeウェザーニュース）

日本氣象新聞公司（Weather News / WNI）主播小林李衣奈，近日在播報時因現場煙火畫面忍不住展現呆萌反應，只見她在播報時看到煙火綻放成hololive的圖像時，驚訝睜大眼、手勢比劃不斷，意外成為熱議焦點。片段曝光後，大批網友直呼「主播太可愛了」，瞬間掀起熱潮。這段影片由粉絲專頁分享後迅速傳開，許多人被她自然的神情圈粉，留言笑稱「人漂亮，怎麼做都可愛」、「反應太真實了」。還有人打趣說「根本是動漫走出來的角色」，認為她的呆萌舉動為播報增添不少親近感。不少台灣觀眾留言比較，認為台灣氣象主播大多偏正經專業，少見如此放鬆的播報畫面，「這樣的互動感覺很chill」。也有人驚喜發現她當天播報的煙火活動還與動漫圈的「hololive煙花大會」相關，讓次文化粉絲更加熱烈討論。WNI向來以「聊天式播報」受年輕觀眾喜愛，平時氣氛輕鬆，但遇上颱風、地震等重大事件時，主播會立即切換成嚴肅專業模式。小林李衣奈這次的自然反應，不僅突顯她的個人魅力，也再次展現節目風格的獨特性與靈活度。