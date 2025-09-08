我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rosé拿下人生第一座MTV獎盃，上台領獎超激動，寫下2張滿滿致詞，深怕漏掉該感謝的人。（圖／AP美聯社）

2025 MTV VMAs登場 ROSÉ入圍8項超厲害

ROSÉ〈Apt.〉拿下「年度歌曲」 拿2頁小抄致詞

📌ROSÉ拿下MTV年度歌曲完整感言：

〈APT.〉介紹 合作Bruno Mars成2024神曲

《2025 MTV Video Music Awards》（2025 MTV VMAs）如火如荼進行中，以〈APT.〉紅遍全球的BLACKPINK成員ROSÉ，不負眾望拿下本屆「年度歌曲」，她上台激動拿出2頁小抄，感謝Bruno Mars（火星人布魯諾）之外，最重要的是謝謝BLACKPINK，「Jisoo、Jennie、Lisa，一直都很感謝妳們，也非常愛妳們。」讓台下歌迷感動到不行。2025 MTV VMAs今早台灣時間8點在美國瑞銀體育館登場，LL Cool J擔任主持人，Lady Gaga以12項提名成為入圍最大贏家，Bruno Mars、肯卓克拉瑪、莎賓娜卡本特緊追在後；ROSÉ是本屆入圍最多的女歌手之一，主要來自她與Bruno Mars合作的全球熱門單曲〈APT.〉，共獲得8項提名：年度音樂錄影帶、年度歌曲、最佳流行、最佳合作、最佳導演（Bruno Mars與Daniel Ramos）、最佳美術設計、最佳視覺效果等；新歌〈Toxic Till the End〉也入圍最佳K-Pop，有趣的是，她的BLACKPINK成員Jennie與Lisa同樣憑作品獲得「最佳K-Pop」提名，讓粉絲超級期待。ROSÉ雖然缺席紅毯，但以夯曲〈Apt.〉拿下「年度歌曲」，成功得到人生第一座個人MTV月亮人獎盃，她一上台，整身奶油黃亮片禮服成功吸引全場目光，領獎時，ROSÉ激動打開2頁小抄致詞：「謝謝Bruno，我待會一定會打電話告訴你你對我有多重要。」她也不忘向BLACKPINK成員喊話，感謝姐妹們的支持。有一天有人問我，人生中最害怕的是什麼？我自己聽到回答時也很驚訝沒想到這段追夢的旅程，對我是如此私密而深刻我告訴他們，我最大的恐懼是，在追夢的過程裡，某一天會撞上瓶頸，可能會讓16歲的自己失望那個總覺得自己格格不入、卻希望有一天也能做自己、也能像電視上的人一樣追逐夢想的女孩12年後的今天，我把這個獎獻給當年懷抱夢想的16歲自己也獻給一路看著我成長為今天這個藝術家的所有人你們把夢想寄託在我身上，推動我去改變，是你們把我放在這裡當MTV把這個獎給了我，我再也不覺得自己是什麼冒牌貨這是屬於16歲的我，以及所有夢想被公平看見的人，重要的一刻我很驕傲接受這個獎，因為這一切來自我與團隊的努力與自律Una、Jane、Ashley、Megan，謝謝你們還有我才華洋溢又忠誠的化妝、髮型、造型團隊，謝謝所有相信我、幫助我把音樂夢想實現的創作人與製作人感謝Atlantic Records與EBL相信我，給我機會爸爸媽媽，我好愛你們Alice，謝謝你幫助我學會獨立，為了讓我能堅強站在舞台上，你陪我度過無數個不眠之夜，今天總算有所回報，我真的好愛你永遠的導師Teddy，歐巴我得獎了，謝謝你從一開始就相信我，一直陪在我身邊Kay，謝謝你鼓勵我勇敢追夢，打破常規我的粉絲Number Ones，謝謝你們相信我還有我的偶像、老師Bruno，我愛你，希望你為我感到驕傲BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Lisa，一直都很感謝妳們，也非常愛妳們最後，還要謝謝我自己。就像治療師每天提醒我的，感謝自己在最艱難的時刻也沒有放棄永遠要記得，你有自己謝謝MTV給我這個獎，謝謝大家喜歡〈APT〉這一切對我意義重大〈APT.〉是ROSÉ合作Bruno Mars於2024年10月18日發表的歌曲，比起成員Jennie跟Lisa單飛時推出的單曲，《APT.》甫推出立即造成國際轟動與討論，撇除合作對象是Bruno Mars不提，輕快又帶點調皮感旋律，加上朗朗上口、簡易好懂的歌詞，短短幾天時間破億瀏覽，成功成為全球超級熱門歌曲。〈APT.〉的創作靈感，是來自韓國有名的酒桌遊戲「Apartment」，ROSÉ曾說：「這個遊戲非常簡單，不僅能讓人開心，還能迅速打破任何派對的冷場。」還透露自己有一天晚上在錄音室教團隊玩這個遊戲，大家都玩得不亦樂乎，「尤其是當我開始唱起來時，所有人都被深深吸引了。於是我們決定把它變成一首歌。之後，火星人布魯諾也加入了這個創作過程」。