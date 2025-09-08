我是廣告 請繼續往下閱讀

淡水老街突然沒落了？他隔10年直擊：不再人擠人

▲民眾曬出照片，直指淡水老街人潮減少，認為不同於10年前的盛況。（圖／翻攝PTT）

點出原PO拍攝時間太早，若等到假日傍晚後，當地人潮就會變得擁擠，且因真正熱門地區是在內側傳統老街，並非靠河岸的步道區，

▲針對「淡水老街」是否沒落的議題，在網路上吵得沸沸揚揚，但多數人認為人潮依舊，並沒有太多衰退。（圖／新北市觀光旅遊網newtaipei.travel）

淡水老街真的沒人去了？真實現況爆出

淡水金色水岸（淡水老街）今年6月旅遊人次就達41萬2900人，排名新北景點第5名。去年一整年旅遊人次也高達416萬人，名列新北景點排行第4名。

「淡水老街」今年1至4月旅遊人次高達175萬4980人，雖然輸給鹿港老街、旗山老街等地區，但還是名列第5名的寶座。

▲淡水金色水岸（淡水老街）今年6月旅遊人次就達41萬2900人，排名新北景點第5名。去年一整年旅遊人次也高達416萬人，名列新北景點排行第4名。（圖／新北市觀光旅遊網newtaipei.travel）

淡水老街值得逛嗎？遊客真實評價出爐

淡水老街是新北相當知名的景點，每年都會湧入許多國內外旅客前往觀光，不過而根據交通部觀光署數據，淡水老街在去年一整年以及今年6月旅遊人次，都名列前5名，甚至還在老街排行中奪得第5名榮譽。有網友近日在PTT上發問，表示10年前來淡水老街時，那時街道上到處都人擠人，但10年後再來這裡，卻發現人潮變得稀少，「只有兩三支小貓，而且今天還是美好的周六假期，涼爽沒太陽」，問題一出後，隨即引發眾人熱議，「在老街上班超過十年，就一成不變，沒在規畫更新，整條街就只賣那幾樣」、「萬年不變的小吃，去兩三次就膩了」、「台灣所有老街都是複製貼上，了無新意」、「這種天氣台灣人都擠商場吧」。但多數人反而不認同「淡水老街沒落」發言，「傍晚以後人會多」、「我連平日過去都是人了」、「淡水老街屌打其他老街吧，光旁邊有河就贏了」、「明明人就超多，一堆人還排隊搭船」。事實上，根據交通部觀光署觀光統計資料庫「觀光遊憩據點」數據顯示，除此之外，根據交通部觀光署統計，在全台灣知名老街區類別中，綜觀上述數據，顯示出淡水老街直至現今，仍然是許多遊客心目中必去的景點。據了解，淡水老街不只廣受台灣旅客喜愛，更吸引許多國外觀光客慕名而來，淡水老街主要分為內側的傳統老街，以及外側靠淡水河岸的金色水岸步道，當地不僅有各式雜貨小吃、潮流玩具可購買，還有必吃的美食阿給能享用。實際查詢淡水老街評價，目前擁有4.5顆星高分，近期觀光客給予的評價也都介於4-5顆星，，坦言希望老街能夠做出更多變化。