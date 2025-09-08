我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲可望於今天下午交保，外界擔心未來民眾黨恐形成柯文哲、黃國昌兩個太陽，不利藍白整合，一路挺柯的中央委員江和樹表示，柯文哲曾說「藍白要合作就要早一點，先有2026才有2028」、「2024的失敗點就是猶豫了，才變成第3名」。至於未來如何合作，民眾黨由誰主導？江和樹笑說「阿北都還沒出來，現在講這個不適合，也沒有意義。」台灣民眾黨今（8）日開開心心準備迎接柯文哲交保，外界好奇若一切順利，未來民眾黨是否會有兩個太陽？一路挺柯的台中市議員江和樹，上午前接受媒體電訪，被問及未來民眾黨由誰主導藍白合？江和樹表示，早在總統落敗後，柯文哲即說過，2026必須合作，才有2028的合作機會，且「如果藍白要合作，就要早一點談」、「這次（總統大選）的失敗點就是猶豫了，才變成第3名，如果2026沒有共識，2028就不用講」。江和樹表示，本屆立委選舉台中是示範區，下屆九合一選舉，台中市的目標就是成立黨團，且已和國民黨初步建立合作共識。即使柯文哲順利交保，黨務仍以黨主席黃國昌為主，更何況民眾黨中央委員會上月已通過設置2026選舉決策委員會，一切都按部就班進行，不會打亂藍白合的計劃。