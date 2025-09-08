我是廣告 請繼續往下閱讀

本次補助品項包含能源效率分級標示為一級的空調、電冰箱及瓦斯爐及具有節能標章的照明燈具、冷凍櫃（箱）及空氣源式熱泵熱水器等，除分攤店家購置費用外，亦有助於未來降低營運成本；改購置更高效、節能的設備，可有效減少電器設備的用電量，為店家節省電費的支出。